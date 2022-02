Waarom Intermarché-Wanty Gobert zich versterkt met Domenico Pozzovivo

Interview

Begin februari een transfervrije renner oppikken gebeurt niet vaak. Ploegen zijn meestal ver voor de jaarwisseling compleet. Toch heeft Intermarché-Wanty Gobert deze week nog een extra renner vastgelegd voor 2022. Het gaat om de 39-jarige Domenico Pozzovivo. Waarom de Waalse formatie juist de Italiaanse veteraan aan zich bindt en niet een jong talent, legt performance manager Aike Visbeek uit aan WielerFlits.

De transfer hing al een tijd in de lucht, toch vertelde je mij rond de jaarwisseling dat jullie deze plek niet zouden vergeven. Wat is er veranderd?

“Wij staan heel duidelijk dun in de klimmers. Deze transfer voorziet ons in de behoefte in de wedstrijden waarin we klimmers nodig hebben. In sommige van die koersen die op ons programma staan, heb ik mannen voor de Vlaamse klassiekers moeten inroosteren. We hebben voor die wedstrijden te weinig renners. De laatste keer dat wij spraken, zag het er omtrent Maurits Lammertink een stuk positiever uit. Dat stagneert een beetje. Het moment dat hij terugkeert in koers, is best nog wel ver weg. Dat heeft ook een rol gespeeld in het aantrekken van Pozzovivo. Hij is in te zetten voor dezelfde soort wedstrijden als Maurits.”

Hoe kwam de transfer uiteindelijk tot stand?

“Een week of zes terug is dit balletje gaan rollen. Onze Italiaanse sponsors gaven aan dat Pozzovivo nog op de markt was. In Italië is hij een populaire renner, veel meer dan hier. Ons budget voor 2022 was al op na de komst van Barnabás Peák. Onze sponsors hebben toen aangegeven: ‘Pozzovivo aantrekken is voor ons geen noodzaak. Het hoeft niet. Maar als we kunnen helpen, dan kan dat wel’. Het heeft dus te maken met aantal componenten. Eén: we hadden nog een klimmer nodig. Twee: Domenico was een van de weinigen die nog op de markt was. Drie: onze sponsors wilden ons helpen. Zo is de transfer samengekomen.”

Waarom Pozzovivo en niet een jong talent?

“Met hem hebben we er een goede renner bij die finales kan rijden. Als je een klimmer bent zoals hij – licht en klein – en zo hard kan tijdrijden, geeft dat aan dat hij heel professioneel met zijn vak bezig is. Toen we met hem in gesprek raakten, had hij geen ploeg. Maar hij was wel op hoogtestage. Naast de professionaliteit, geeft dat ook aan dat hij nog heel graag wil koersen. Was hij geen serieuze kerel geweest en hadden wij het idee gehad dat we Domenico alleen nog een jaartje moesten bezighouden, dan was hij er niet bijgekomen. Hij is wel écht gemotiveerd. De keuze was volledig aan ons, geen moetje voor de sponsors.

Neemt niet weg dat deze transfer twee maanden geleden geen prioriteit voor ons was. Er waren ook wat jonge talenten een optie voor deze plek. Maar dat waren of jongens voor de klassiekers, of types vergelijkbaar met Barnabás Peák. Mijn hart bloedt daarom wel een beetje, omdat ik een voorstander ben om talenten een kans te geven. Een droomtransfer is de komst van Domenico niet. Maar ik had iemand nodig voor de Giro d’Italia, de Ronde van het Baskenland, de Ronde van Sicilië en de Italiaanse klassiekers zoals de Giro dell’Emilia.”

Waar gaan jullie de Italiaan voor inzetten?

“Domenico hebben we er niet bijgenomen voor meer UCI-punten, maar meer om het feit dat we voor de Giro d’Italia nog geen klassementsrenner in ons midden hadden. Onze leiders daar zijn Lorenzo Rota en Rein Taaramäe als vrijbuiter, met daarnaast Biniyam Girmay als sprinter. Voor onszelf hebben we dat dit jaar ten doel gesteld: top-10 rijden in het eindklassement van een grote ronde. Dat kan met Louis Meintjes in de Tour de France of de Vuelta a España. Maar in de komende Giro liggen er voor ons óók kansen om top-10 te rijden in het klassement. Daarvoor hadden we alleen de renner niet. Domenico kan dat wel.

Voor de sfeer in de ploeg is dat ook goed, dat je een renner in de ploeg hebt die meedoet in het klassement. Dan heb je altijd de focus naar voren. Anders zitten er dagen tussen dat je zonder doel rijdt. Laat ik duidelijk zijn: we gaan niet de hele ploeg opbranden om Domenico aan een tiende plek in de Giro te helpen. Maar als je elke dag iets hebt om voor te rijden – een sprint, een vroege vlucht of klassement – dan maak je elkaar sterker. Ik moet ook eerlijk zijn: we hebben meerdere Italiaanse sponsors. Als je dan drie weken lang – zeker tijdens de bergritten in de laatste week – elke dag in beeld kunt rijden, is dat een mooie uitstraling.

Zo hebben we de puzzelstukjes in elkaar gelegd en de optelsom gemaakt: de transfer van Domenico Pozzovivo past in ons plaatje.”