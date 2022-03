Verrassende O’Brien rijdt finale met wereldtop: “Gaf een kick”

Kelland O’Brien eindigde gisteren verrassend als zevende in Dwars door Vlaanderen. De 23-jarige Australiër was een van de overlevenden van de vroege vlucht, die in de finale bijgehaald werd door een favorietengroep met onder andere Tom Pidcock en Mathieu van der Poel. “Het gaf een kick”, zei O’Brien daarover tegen Eurosport/GCN.

“Ik had geen tijd om te denken. Het was een lange dag voorop en ik was behoorlijk moe. Maar je hebt deze gasten jarenlang op televisie gezien, dus om dan in de finale mee te zitten, met Mathieu van der Poel, Tom Pidcock en meer van zulke jongen… Dat was heel speciaal voor me. Het publiek was ook echt fantastisch.”

O’Brien zat dus mee met de vroege vlucht, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. “Het oorspronkelijke plan voor vandaag was niet om mee te zitten in de kopgroep, maar ik volgde wat sterke mannen bij de start. We kwamen in een groep en werkten echt goed samen. Aan het einde kwamen de favorieten erbij. In de laatste dertig of veert kilometer was het erg lastig om hen te volgen. Het was een superzware dag.”

Zelf hoopt O’Brien dat hij vaker te zien zal zijn in de Vlaamse wedstrijden. “Ik doe de laatste jaren baanwielrennen voor het achtervolgingsteam van Australië. Het is mijn eerste seizoen hier in België voor professionele klassiekers. Ik keek er al lang naar uit om een seizoen in België te doen en het is super speciaal om de Vlaamse klassiekers te rijden. Hopelijk komt er nog veel meer.”