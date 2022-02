Van Avermaet en Naesen derde en vierde in Omloop: “Hier kunnen we mee verder”

Video

AG2R Citroën kan na Omloop Het Nieuwsblad 2022 met een tevreden gevoel naar huis. Kopmannen Greg Van Avermaet en Oliver Naesen doseerden hun krachten en dat leverde een derde en vierde plek op. Dat terwijl beide Belgen vooraf voorzichtig waren met hun verwachtingen. “Er zat nog iets in de tank. Dat is goed, om blij van te worden”, zegt Naesen na afloop voor de camera van WielerFlits.

Ook diens ploegmaat Van Avermaet was in zijn nopjes met zijn wedstrijd, vertelde hij na afloop bij Sporza. “Ik had geen hoge verwachtingen”, zegt de 36-jarige Belg. “Ik heb op ervaring gekoerst. Als topfavoriet wilde ik de koers altijd graag maken, maar nu heb ik ervoor gekozen om te volgen. Dat is goed uitgedraaid. Ik heb onderweg gezien dat ik bij de beteren was, maar ook dat ik niet te zot moest doen. Ik heb dan een goede sprint gereden, dus ik ben super tevreden.”

Van Avermaet zag dat Wout van Aert erbovenuit stak. “Heel indrukwekkend wat hij hier doet. Mijn benen liepen vol en daarna was het passen toen Wout ging. Daarachter waren we aan elkaar gewaagd. Ik had even de hoop dat we konden terugkeren, maar dan was het sprinten voor plek twee. Voor de ploeg was het mooi dat we een goede uitslag rijden. In de sprint zat ik heel goed. Ik wist ook dat als ik Sonny Colbrelli kon volgen, dat ik dichtbij het podium ging zijn.”

Vertrouwen voor de rest van het voorjaar, maar ook reëel

Voor de oudste van de twee Belgen bij de Franse equipe was het een fijne opsteker na een lastig 2021, dat hij weet aan zijn coronavaccins. “Het is niet leuk je oude niveau niet te halen. Het doet pijn als je wordt gelost, waar je dat normaal niet doet. Deze derde plek doet daarom deugd, maar we moeten niet beginnen dromen. Er zijn beteren op dit moment. In Tirreno-Adriatico kan ik er nog 2% bij doen, dus richting de Ronde van Vlaanderen zit er nog wel iets in. Die koers duurt ook langer, dat verteer ik beter. Maar mijn beste jaren dat ik daar kon winnen, denk ik wel dat die voorbij zijn.”