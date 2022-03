Vinokourov ontkent betrokkenheid bij gerechterlijk onderzoek, documenten tonen anders aan

Alexandr Vinokourov is onderdeel van het gerechtelijk onderzoek dat het parket van Luxemburg heeft ingesteld naar de Luxemburgse vennootschap Abacanto S.A., de financiële dienst van wielerploeg Astana Qazaqstan. Dat blijkt nadat WielerFlits de documenten inzag over het onderzoek. Vinokourov zelf zegt bij VeloNews van niets te weten.

Een van de brieven die WielerFlits inzag, werd verstuurd door de Service de Police Judiciare op 8 juli 2021 en had de volgende inhoud: “Vanwege redenen van geheimhouding kunnen we niet alle stappen vertellen die we zullen nemen, maar het gaat onder andere om het verhoor van personen die vermoedelijk betrokken zijn bij de vermeende overtreding, waaronder meneer Vinokourov, Alexandr.” Met de overtreding wordt gedoeld op het misbruik van bedrijfsmiddelen, vertrouwensbreuk, fraude en het witwassen van geld.

Vanuit Vinokourovs thuisland Kazachstan klinken ook geluiden dat de teammanager een van de sleutelfiguren is in het onderzoek, dat voortkomt uit een civiele procedure uit 2021. Er zijn ook documenten die Vino’s mogelijke betrokkenheid onderschrijven. Zelf ontkent Vinokourov echter dat hij iets met de zaak te maken heeft. “Om eerlijk te zijn, ontdekte ik dit hele verhaal pas door de media. Tot dat moment was ik niet op de hoogte van de details van de zaak”, zegt de olympisch kampioen van 2012 tegen VeloNews.

Vino wast zijn handen in onschuld

“Blijkbaar praten we over een rechtszaak die een jaar geleden begon, toen iemand anders de directeur van Abacanto S.A. was”, vervolgt Vinokourov, verwijzend naar Belgisch-Kazachse Yana Seel, die van 2019 tot en met het einde van afgelopen jaar algemeen directeur van het toenmalige Astana-Premier Tech. “Ik had enkel puur sportieve functies tot de zomer van 2021”, stelt Vinokourov. “Officieel begon ik, na een pauze, weer te werken in januari 2022. Het is dus moeilijk om iets over dit geval te zeggen.”

Uit andere documenten die WielerFlits inzag, blijkt echter dat Vinokourov tot de komst van Seel in 2019 wel degelijk de rol van algemeen directeur bekleedde. De Belgisch-Kazachse vertelde eerder in een uitgebreid interview met dit medium hoe zij op vraag van de stakeholders van wielerploeg Astana een analytisch rapport opstelde die inzicht moest geven naar het functioneren van het team en hoe ze omging met de budgetten. Naderhand werd zij door diezelfde stakeholders aangewezen als nieuwe CEO en bracht ze Premier Tech als tweede naamgevende sponsor aan boord.

Premier Tech drong aan op ontslag Vinokourov

Vinokourov kreeg vervolgens een functie elders en bekleedde tot de zomer van 2021 inderdaad de rol van sportief manager. Hij werd echter uit die rol gezet door Premier Tech, blijkt uit de ontslagbrief gericht aan Vino die WielerFlits inzag. “Nadat we je (Vinokourov, red.) geen nieuw contract voor 2021 aanboden vanwege slecht management en slecht leiderschap, kreeg je een laatste kans omdat je beterschap beloofde. […] Nu we zes maanden onderweg zijn in 2021, zijn we geen verbetering ten opzichte van je communicatie, openheid en globale samenwerking.”

Op basis van die laatste punten trok Premier Tech naar de directie van Abacanto S.A., waarvan het Canadese bedrijf naar verluidt voor 50% aandeelhouder in was. Korte tijd later werd Vinokourov ontslagen, maar hij kreeg toch de stakeholders van Astana weer achter zich. Het feit dat Premier Tech begin augustus 2021 besloot te stoppen met de sponsoring wegens het niet hebben van dezelfde toekomstvisie als de Kazachen, kan niet los worden gezien. Elf dagen na de mededeling van Premier Tech, maakte Astana bekend dat Vinokourov terugkeerde als ploegbaas.

Reactie Yana Seel

Seel is intussen vertrokken en maakt nu deel uit van het managementteam bij Lotto Soudal. De 37-jarige werd geboren in Kazachstan, maar woont al jaren in België. Ze nam jaren geleden ook de Belgische nationaliteit aan. Seel hebben we eveneens gevraagd naar een reactie op de situatie rondom Astana Qazaqstan. “Ik kan bevestigen dat er een gerechtelijk onderzoek plaatsvindt. Omdat onderzoek niet te belemmeren, kan ik op dit moment geen verder commentaar over de zaak geven”, laat ze aan WielerFlits weten.

Het onderzoek is momenteel lopende, waardoor het openbaar ministerie ook nog geen aanvullende informatie kan verstrekken. Een onderzoeksrechter moet uiteindelijk oordelen of de openbare aanklager van Luxemburg de zaak voor de rechter brengt.