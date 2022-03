Gerechtelijk onderzoek naar financiële dienst van Astana-ploeg

Het parket van Luxemburg heeft een gerechtelijk onderzoek ingesteld naar de Luxemburgse vennootschap Abacanto S.A., die volgens het parket vermoedelijk strafbare feiten heeft gepleegd. Abacanto S.A. is de financiële tussenpersoon van de wielerploeg Astana Qazaqstan Team. De zaak vloeit voort uit een eerdere civiele procedure en wordt nu voorgezeten door een onderzoeksrechter.

Volgens een bericht in www.kp.kz, dat aan zowel VeloNews als WielerFlits is toegespeeld, wordt Abacanto S.A. beschuldigd van overtredingen op grond van artikel 140 van het plaatselijke wetboek van strafrecht: valsheid in geschrifte, misbruik van vennootschapsgoederen, schending van vertrouwen, witwassen van geld en fraude. De rechtbank in Luxemburg verhoort momenteel diverse getuigen over deze zaak. Deze zaak zou reeds in januari 2021 zijn geopend.

Abacanto S.A. heeft een vergunning om in Europa te opereren met het recht om personeel en renners te contracteren. Astana verricht via deze in Luxemburg gevestigde vennootschap al vele jaren haar financiële activiteiten. Datocapital geeft aan dat het bedrijf in april 2010 is opgericht en de statuten heeft gepubliceerd.

Alexander Vinokourov

Volgens www.kp.kz is ook algemeen directeur van de Astana-formatie Alexander Vinokourov een van de verdachten in dit proces. “Dit is duidelijk gedocumenteerd in de stukken”, aldus de Kazaachstaanse site.

Het parket van de openbare aanklager in Luxemburg wil niet bevestigen of teammanager Alexander Vinokourov momenteel daadwerkelijk deel uitmaakt van hun onderzoek. “Gelet op het lopende onderzoek is het Openbaar Ministerie in Luxemburg niet van plan verdere informatie over deze zaak te verstrekken”, is het officiële antwoord van de woordvoerder van het parket Henri Eippers.

In de Luxemburgse ‘Trade and Companies Register’ staat Abacanto S.A. ingeschreven met als doel de vertegenwoordiging van atleten, en ook de organisatie en het beheer van sportevenementen. De vennootschap mag alle commerciële, financiële of industriële, roerende en onroerende activiteiten uitoefenen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. De vennootschap mag filialen en dochterondernemingen in het buitenland oprichten en deelnemen in andere vennootschappen in het buitenland.

Premier Tech

VeloNews begrijpt dat het aanspannen van de zaak, en de mogelijke banden met het management van de ploeg, een van de redenen was waarom Premier Tech besloot om zich in 2021 terug te trekken uit de sponsoringstaken. Vinokourov werd vorig jaar, twee dagen voor de start van de Tour de France, kort ontslagen door het team, maar werd later weer aangesteld.

Een woordvoerder van de Astana-wielerploeg gaf tegenover WielerFlits aan niet op de hoogte te zijn van deze zaak. VeloNews kreeg na het stellen van concrete vragen te horen dat de ploeg geen commentaar geeft.