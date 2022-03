John Lelangue: “Ewan valt uit op slechtst mogelijke moment, maar we panikeren niet”

Interview

Met reeds negen overwinningen, is Lotto Soudal goed aan het seizoen begonnen. Het uitvallen van Caleb Ewan voor zowel Milaan-San Remo, de Minerva Classic Brugge-De Panne als Gent-Wevelgem is echter een domper op de vreugde, vooral in de jacht op UCI-punten. Maar manager John Lelangue blijft strijdvaardig. “Deze omstandigheden creëren opportuniteiten voor anderen.”

Calew Ewan ziet met Milaan-San Remo, de Minerva Classic en Gent-Wevelgem de belangrijkste wedstrijden van zijn voorjaar wegvallen. En zijn ploeg Lotto Soudal loopt daardoor wellicht een pak UCI-punten mis in de strijd om het behoud in de WorldTour. “Natuurlijk is dit een jammerlijke zaak”, vertelt teammanager John Lelangue in gesprek met WielerFlits. “En een slechter moment kon niet. Caleb had in functie van de Primavera, zijn grootste doel, de goede conditie beet.”

Donderdag werd Ewan echter ziek. Het team wachtte de nacht nog af, maar die bracht geen beterschap. “Dan weet je dat het op zaterdag niet gaat lukken”, zegt Lelangue. “En ik vind het ook niet verantwoord om hem naar België te laten komen voor Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem. Als je vier, vijf dagen niet gefietst hebt, moet je hier geen risico’s nemen. Het is hard voor hem, maar hij moet nu eerst volledig herstellen.”

Motivatie intact

Dat zijn topsprinter nu al met zijn gedachten bij het tweede deel van zijn seizoen, de Giro d’Italië, zit, gaat Lelangue voort. “Het heeft ook geen zin om hem in te zetten in de koersen die na Gent-Wevelgem volgen. Dat zijn niet zijn wedstrijden. Als alles goed gaat, kunnen we hem de Ronde van Turkije laten rijden in functie van de Ronde van Italië. Later deze zomer volgt dan de Tour de France.”

Lelangue is niet bang dat zijn renners door het uitvallen van Ewan de motivatie gaan kwijtraken. “In geen geval. San Remo was niet gemakkelijk, al was ik gecharmeerd door de prestatie van Maxim Van Gils. Helaas moest hij op de Cipressa even voet aan grond zetten, anders geraakt hij met de hoofdmacht mee over de Poggio. Een gebrek aan ervaring. Maar zowel in Brugge-De Panne als Gent-Wevelgem was het vooraf al niet de bedoeling alles op Ewan te zetten. Kijk naar de Bredene-Koksijde Classic. Toen het scheurde in de Moeren, zaten we met vijf in de eerste waaier. Ik heb vertrouwen in de jongens.”

“Vertrouwen in Victor Campenaerts, in Arnaud De Lie ook. In Florian Vermeersch en Jasper De Buyst, noem maar op. In de breedte zijn we sterk genoeg om deze wedstrijden positief aan te vatten. Dat er extra druk komt op de jonge schouders van de jonge De Lie? Maar nee. Enerzijds heeft Arnaud amper last van druk, integendeel: hij is blij dat hij die kans krijgt. Anderzijds leggen we hem die druk ook niet op. Wij gaan niet proberen de koers te controleren in functie van hem. Hij moet dit zien als een opportuniteit, hetzelfde geldt voor Victor.”

Dat klinkt allemaal mooi, maar feit is dat ze bij Lotto Soudal wel UCI-punten moeten sprokkelen om weg te geraken uit de gevarenzone in de WorldTour-ranking. Al wil Lelangue daar niet van weten. “Natuurlijk bekijk ik elke dinsdag de nieuwe ranking, net als jullie. Iedereen heeft het er over. Maar het is geen obsessie. Als je daar op focust, geeft dat alleen maar negatieve energie. En nee, er is zeker geen sprake van paniek. Toen ik maandagavond het nieuws over Colbrelli hoorde, panikeerde ik. Maar niet wat betreft de ranking.”

Plezant

Lelangue zegt het niet met zoveel woorden, maar koersen om 4de, 7de en 9de te worden, dat wil hij niet. “Dat is niet de wetenschap van het wielrennen, toch? Ik wil dat mijn renners hun job doen en koersen om te winnen. Alleen op die manier blijft het plezant. Winnen, dat heeft bijvoorbeeld De Lie geprobeerd in Koksijde, maar in de sprint liep het niet zoals gewenst. Jammer, maar hij heeft er extra ervaring opgedaan en bijgeleerd. Dat is ook het mooie van onze sport.”

“Ach, ik wil niet klagen”, gaat Lelangue voort in zijn bijna-monoloog. “Elk team kampt dit voorjaar met zieke renners. Wij ook. Gilbert was zaterdag niet fit in San Remo en gaf forfait voor Catalonië. Ewan is uitgevallen. Jarrad Drizners herstelt nog steeds in een kliniek in de Verenigde Arabische Emiraten. Voor die jongen zit zijn seizoen er misschien op. Je hebt niet alles onder controle, maar daar staat tegenover dat het seizoen nog heel lang is. Die UCI-ranking kan zo snel veranderen.”

In de kasseiklassiekers rekenen ze bij Lotto Soudal onder meer op Vermeersch, Campenaerts en Van Moer. Maar Lelangue denkt ook al aan het Waalse vierluik. “Dan heb ik het over de Volta Limburg, Amstel Gold Race, Brabantse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De Waalse Pijl is geen gemakkelijke koers voor ons. Met Maxim Van Gils, Tim Wellens, Andreas Kron en Philippe Gilbert beschikken we ook in de Ardennen over een sterk geheel. Nee, we blijven gewoon ons ding doen. Aanvallend koersen, maar wel met zin voor realiteit. Dan komen de punten wel vanzelf. Paniek zou een slechte raadgever zijn.”