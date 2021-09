Movistar-baas Unzué over opgave López: “Zijn houding kan niet goedgepraat worden”

Movistar-baas Eusebio Unzué heeft op de Spaanse radio voor het eerst gereageerd op de bijzondere opgave van Miguel Ángel López in de Vuelta a España. De Colombiaanse klimmer stapte zaterdag, toen hij derde stond in het klassement, boos af nadat hij op achterstand was gereden door de concurrentie. “Hij was er niet meer bij met zijn hoofd”, vertelt Unzué tegen RTVE.

“Ik heb nog nooit zo’n situatie meegemaakt in mijn loopbaan”, aldus Unzué. “Maar het zijn mensen, en López kon het probleem dat ontstaan was niet oplossen. Hij kon het gat op zijn concurrenten niet dichten. De concurrentie haalde voordeel uit het verschil dat ze maakten. Vooral Bahrain Victorious, en dat zorgde voor wat frustratie die hij niet onder controle kon houden. López had ook tegen zichzelf kunnen zeggen dat hij voor de zesde of de zevende plek kon gaan.”

“Zijn houding kan niet goedgepraat worden. Maar het is duidelijk dat de frustratie, en het niet kunnen meedoen met de besten, heeft geleid tot deze inzinking. Hij kon zich niet inhouden en liet zich gaan. Hij heeft een punt bereikt waarop hij niet langer kon trappen. Hij was er niet meer bij met zijn hoofd”, vat de ploegmanager samen.

‘López heeft zijn geweldige imago beschadigd’

De teambaas merkte wel op dat de ploeggenoten teleurgesteld waren in de actie van de Colombiaan. “Ze hebben drie weken gewerkt om Enric Mas en hem voorin te houden. Maar het is waar dat hij naar de ploeg is gestapt en zijn excuses heeft gemaakt. Hij was zich bewust van het feit dat hij niet correct gehandeld had”, zegt Unzué. “Ik denk dat grote fouten een doel hebben. Iets gebeurt, zodat het niet nog een keer kan gebeuren. Maar ik vind het jammer dat Miguel Ángel het geweldige imago dat hij had opgebouwd in deze Vuelta, heeft beschadigd.”

Over eventuele gevolgen voor de samenwerking tussen López en Movistar wilde Unzué niet veel kwijt. Daarvoor wil hij wachten tot de situatie gekalmeerd is.