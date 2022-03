Lotto Soudal steeds verder in degradatie-problemen, Intermarché maakt reuzensprong

Analyse

Aan het einde van het huidige wielerseizoen zal er normaal gesproken minstens één team degraderen van de WorldTour naar het ProTeam-niveau. Dat komt omdat het Belgische ProTeam Alpecin-Fenix al zo veel punten heet, dat ze nauwelijks meer te in te halen is. Het gaat mogelijk wel ten koste van een Belgische WorldTour-ploeg: Lotto Soudal staat er steeds slechter voor. Intermarché-Wanty-Gobert stijgt daarentegen alsmaar verder.

Hoe zit dat precies?

De UCI is in 2020 aan een cyclus van drie seizoenen begonnen met toen nog negentien WorldTour-teams. Aan het einde van het seizoen 2022 maakt de wielerbond een ranking op aan de hand van de som van de behaalde punten door alle teams in die drie seizoenen. De eerste achttien krijgen dan een WorldTour-licentie voor de jaren 2023, 2024 en 2025. Er zou dus sowieso één team degraderen, maar intussen is Qhubeka NextHash geklapt en zijn er nog maar achttien over. Ook het Amerikaans-Poolse CCC is overigens verdwenen, maar die licentie is met goedkeuring van de UCI overgenomen door Intermarché-Wanty-Gobert.

Daarbij is wel goed om te weten dat in die totaalranking, de UCI rekent met het behaalde aantal punten door de licentiehouder. In dit geval is dat dus CCC. Dat scheelt het team van Jean-François Bourlart toch 656, omdat de Amerikaans-Poolse ploeg in 2020 dus meer punten scoorde als Circus-Wanty-Gobert. Zoals je kunt zien in de grafiek hieronder, stond IWG aan het begin van 2022 op de spannende, maar veilige plek zeventien. Maar door de topweek die de Waalse ploeg net achter de rug heeft met onder andere de winst van Biniam Girmay in Gent-Wevelgem, zijn ze heel hard gestegen. Intermarché staat nu veertiende.

De reden waarom Lotto Soudal er zo slecht voor staat, komt om de simpele reden dat ze op plek twintig staan. Dat is twee plaatsen onder de degradatiestreep. Nu is het overigens niet zo dat de ploeg van John Lelangue en Yana Seel slecht aan het jaar begonnen is. Integendeel, drie weken geleden stonden de rood-zwarten nog op een zevende plek in de Team Ranking van 2022. Het stond toen zelfs even een weekje veilig, maar toen begon directe concurrent Cofidis aan een geweldige opmars. De Franse equipe staat nu op de veilige achttiende plaats. De Franse marge op Lotto Soudal is de laatste twee weken als maar groter gegroeid.

Toprenners vallen ziek weg

Ondanks dat de trend van de ploeg uit ons land gestaag verder oploopt, stijgen ook teams als BikeExchangeJayco (zeventiende), Movistar (zestiende), Intermarché-Wanty-Gobert (veertiende) en het zeer sterk presterende Arkéa Samsic (dertiende) een stuk harder in puntentotaal. Wat dat betreft kunnen Lelangue, Seel en co beter kijken naar Israel-Premier Tech en EF Education First-EasyPost. De Israëlische ploeg van onder meer ploegleiders Dirk Demol en Eric Van Lancker en kopman Sep Vanmarcke, pakt de laatste tijd weinig punten. Zij zijn inmiddels ook voorbijgestreefd door Cofidis en Lotto Soudal hijgt hen in de nek.

Ook het Amerikaanse team van onder andere Jens Keukeleire blijft de recente weken stagneren. Zij hebben een sterke kern voor de Vlaamse klassiekers, maar daarin gaven ze tot op heden niet thuis. Het gat tussen de rozen en Lotto Soudal is echter nog groot. Bovendien kende de Belgische ploeg de voorbije weken pech op een cruciaal moment. Natuurlijk, ieder team kreeg dit voorjaar hun portie met zieke renners. Maar voor de rood-zwarten kwam het niet op een slechter moment. Man in vorm Tim Wellens moest eind februari ziek forfait geven voor Omloop Het Nieuwsblad. Een week later werd hij wel achtste in Strade Bianche.

Tim Wellens won voor de 338ste keer de Trofeo Serra de Tramuntana - foto: Cor Vos Ewan won onder meer in Tirreno-Adriatico (een rit levert 60 UCI-punten op), maar dat zet geen zoden aan de dijk - foto: Cor Vos De toprenner voor Lotto Soudal op dit moment is neoprof Arnaud De Lie - foto: Cor Vos

In Tirreno-Adriatico gaf de kopman dan weer op. Komende woensdag maakt hij zijn rentree in Dwars Door Vlaanderen en zaterdag zal hij ook de Volta Limburg Classic (UCI 1.1) in Nederland rijden. Slim, want een zege aldaar is goed voor 125 UCI-punten. Dat staat gelijk aan een achtste plaats in de Ronde van Vlaanderen een dag later, waar het deelnemersveld een stuk sterker is. Ook Arnaud De Lie (met 520 punten de ‘beste’ renner van de ploeg) en Philippe Gilbert staan in Nederland op de startlijst. Het meest zure was echter de zieke Caleb Ewan. De kopman miste daardoor Milaan-San Remo, Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem.

Lelangue panikeert niet

De kleine Australiër had in die koersen in potentie een hele sloot punten kunnen verzamelen. Een derde plaats in bijvoorbeeld La Primavera en Gent-Wevelgem is beide goed voor 325 punten, terwijl een zege in Brugge-De Panne dan weer 300 punten had opgeleverd. Wat ook opvalt is dat Lotto Soudal haar punten vooral haalt in kleine wedstrijden. Denk aan de gewonnen Saudi Tour van Maxim Van Gils, de sterke prestaties van Wellens op Mallorca en in de Tour de la Provence, maar vooral aan de twee overwinningen en de verschillende ereplaatsen van neoprof De Lie. Hoewel die koersen minder punten opleveren, tellen ze wel.

Ondanks het wegvallen van Ewan in de belangrijke periode die net achter ons ligt, ziet Lelangue het niet somber in. “Natuurlijk bekijk ik elke dinsdag de nieuwe ranking, net als jullie”, vertelde de Belgische manager van Lotto Soudal ons vorige week. “Iedereen heeft het er over. Maar het is geen obsessie. Als je daar op focust, geeft dat alleen maar negatieve energie. En nee, er is zeker geen sprake van paniek. Ik wil ook niet klagen. Elk team kampt dit voorjaar met zieke renners. Wij ook. Je hebt niet alles onder controle, maar daar staat tegenover dat het seizoen nog heel lang is. Die UCI-ranking kan zo snel veranderen.”

Met Dwars Door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staan er nog drie serieuze kasseikoersen op het programma. Wedstrijden waarin Lotto Soudal het normaal van moet hebben. “Maar ik denk ook al aan het Waalse vierluik. Dan heb ik het over de Volta Limburg, Amstel Gold Race, Brabantse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Met Maxim Van Gils, Tim Wellens, Andreas Kron en Philippe Gilbert beschikken we ook in de Ardennen over een sterk geheel. Nee, we blijven gewoon ons ding doen. Aanvallend koersen, maar wel met zin voor realiteit. Dan komen de punten wel vanzelf. Paniek zou een slechte raadgever zijn.”

De zorgen bij Intermarché-Wanty-Gobert zijn na de euforische laatste week duidelijk een pak minder groot. Blijven zij zo voortdoen, dan lijkt het erop dat ze veilig blijven in 2022.

Hoe zit de degradatie-promotie voor andere teams? Hier lees je eenzelfde analyse over de situatie voor Team DSM. Donderdag leggen we in een follow up uit waarom bijvoorbeeld Arkéa Samsic en Cofidis zo goed aan het jaar begonnen zijn, welke tactische keuze zij maken én waarom Movistar good old Alejandro Valverde nog zo hard nodig heeft.