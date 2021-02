Wielerploegen 2021: Israel Start-Up Nation

In aanloop naar het wielerseizoen 2021 neemt WielerFlits alle wielerploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks ‘Wielerploegen 2021’ alle WorldTour-teams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan Israel Start-Up Nation . Wat kunnen we verwachten van kopmannen Chris Froome, Dan Martin en Michael Woods?

Israel Start-Up Nation

Land: Israël

Sponsoren: Israëlisch innovatienetwerk (Start-Up Nation Central)

Sinds: 2015 (eerder ook Israel Cycling Academy)

UCI-afkorting: ISN

Fietsensponsor: Factor

Tenue 2021:

Vorig jaar

Israel Start-Up Nation kwam vorig jaar tot tien overwinningen. Drie daarvan werden er voor de coronacrisis geboekt. Al vroeg in het jaar schoot Rudy Barbier raak in de openingsetappe van de Vuelta a San Juan, terwijl Mikhel Räim even later hetzelfde deed in de Tour of Antalya. De mooiste zege echter kwam uit de benen van Hugo Hofstetter, die na een zware wedstrijd Le Samyn op zijn naam schreef.

In vier nationale kampioenschappen werden er truien behaald en in de Ronde van Slowakije won Rudy Barbier nog een keer, maar de belangrijkste resultaten na de coronacrisis boekte Israel Start-Up Nation in de Giro d’Italia en de Vuelta a España. Alex Dowsett won voor Israel Start-Up Nation de eerste rit in een grote ronde. De Brit greep in de Giro de rit naar Vieste en werd pardoes beloond met een contractverlenging.

Dan Martin maakte een aantal weken later het jaar van Israel Start-Up Nation al helemaal tot een succes. De Ier was een van de smaakmakers in de Vuelta. Dagelijks reed Martin met de besten mee omhoog, hetgeen hem een knappe zege opleverde in de derde etappe en de vierde plaats in het eindklassement.

Aantal overwinningen: 10

Belangrijkste resultaten:

Achtste etappe Giro d’Italia –

Derde etappe Vuelta a España-

Le Samyn –

Eerste etappe Vuelta a San Juan –

Vuelta a España – 4e

Transfers

Een frisse, maar ook grijze wind waaide deze winter door de selectie van Israel Start-Up Nation. Acht renners vertrokken uit de ploeg van Kjell Carlström, negen renners kwamen er voor in de plaats. De bekendste is natuurlijk Chris Froome, die in de herfst van zijn carrière jaagt op nog een Tourzege.

Zijn deal werd al vroeg beklonken. In juli maakte Israel Start-Up Nation bekend dat Froome op 1 augustus een contract zou tekenen voor volgende seizoenen bij de Israëlische WorldTour-formatie. De 35-jarige Froome is niet de enige nieuwe kopman van formaat bij Israel Start-Up Nation. Ook van de inmiddels 34-jarige Michael Woods wordt nog het enige verwacht. Sep Vanmarcke (32), Alessandro De Marchi (34) en Daryl Impey (36) zijn andere sterke dertigers die naar dit team verhuisden.

Toch werden er ook een aantal versterkingen voor de toekomst gehaald. Carl Frederik Hagen (29) is natuurlijk niet heel jong meer, maar brak wel pas twee jaar geleden door met een zevende plaats in de Vuelta en heeft nog veel mooie jaren in het vooruitzicht. Datzelfde geldt voor Patrick Bevin (29). Echt jong zijn de Aussies Sebastian Berwick (21), die vorig jaar indruk maakte in de Herald Sun Tour, en Taj Jones (20), die vorig jaar een rit won in de Tour de Langkawi.

Dan de vertrekkenden. De grootste naam is die van Nils Politt, die bij Israel Start-Up Nation in 2019 een tweede plaats behaalde in Parijs-Roubaix. De Duitser maakte de overstap naar BORA-hansgrohe. Verder maken ook Matteo Badilatti en Benjamin Perry de overstap naar een andere WorldTour-ploeg (respectievelijk Groupama-FDJ en Astana-Premier Tech).

Rory Sutherland en Travis McCabe besloten hun fiets aan de haak te hangen, terwijl Daniel Navarro en Patrick Schelling nog altijd geen team hebben voor het huidige seizoen. Mihkel Raïm vond onlangs een plekje bij het Poolse Mazowsze Serce Polski.

UIT

Matteo Badilatti (Groupama-FDJ)

Nils Politt (BORA-hansgrohe)

Rory Sutherland (stopt)

Travis McCabe (stopt)

Benjamin Perry (Astana-Premier Tech)

Mihkel Raïm (Mazowsze Serce Polski.)

Daniel Navarro (n.n.b.)

Patrick Schelling (n.n.b.)

IN

Sebastian Berwick (St George Cycling Team)

Patrick Bevin (CCC)

Alessandro De Marchi (CCC)

Chris Froome (INEOS Grenadiers)

Carl Frederik Hagen (Lotto Soudal)

Daryl Impey (Mitchelton-Scott)

Taj Jones (ACA Pro Racing Sunshine Coast)

Sep Vanmarcke (EF Pro Cycling)

Michael Woods (EF Pro Cycling)

Ambities voor 2021

Meedoen met de grote ploegen is het doel van Israel Start-Up Nation. Met de nieuwe kopmannen in huis wil het team van Kjell Cärlstrom meteen grote prijzen pakken. Het hoofddoel: de Tour de France. Met een eigen drietand hoopt Israel Start-Up Nation dichtbij te komen in Parijs aankomende zomer. De drietand: Chris Froome, Michael Woods en Dan Martin. Zij krijgen sowieso ondersteuning van Sep Vanmarcke.

Door de onzekerheden die het coronavirus met zich meebrengt heeft het team nog geen echt strijdplan klaarliggen voor de andere twee grote rondes, maar eerder liet André Greipel weten ritzeges na te jagen in de Giro d’Italia. Tegelijkertijd is het ook niet uitgesloten dat Froome voor de dubbel Giro-Tour gaat. Wel uitgesloten is het starten van Woods. Hij jaagt direct na de Tour de France op goud op de Olympische Spelen.

In de grote rondes zijn er nog meer renners van Israel Start-Up Nation die de ploeg aan zeges kunnen helpen. Alex Dowsett en Dan Martin staan weer hoog op het lijstje der kanshebbers, maar wat te denken van Davide Cimolai, Alessandro De Marchi, Carl Frederik Hagen, Ben Hermans, Hugo Hofstetter, Daryl Impey en Krists Neilands. Het mag duidelijk zijn dat de Israëlische ploeg geen moeite heeft met het vullen van de selecties voor de grote rondes.

Dan naar de klassiekers. Greipel liet eerder al doorschemeren graag onderdeel uit te maken van de klassiekerkern van de ploeg. De Duitser zal dan vooral zijn nieuwe kopman Vanmarcke veilig moeten houden. De 32-jarige renner wacht nog altijd op die grote vis, na eerdere zeges in Omloop Het Nieuwsblad en de Bretagne Classic-Ouest France. Naast Greipel en Vanmarcke zullen we ook Jenthe Biermans, Guillaume Boivin en Tom van Asbroeck veel in deze wedstrijden zien. Naam om op te letten: Hugo Hofstetter. Schrijf hem maar op voor wedstrijden als Le Samyn, Kuurne-Brussel-Kuurne, Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs.

Missen we dan nog renners? Ja, toch wel. De Belgische klimmer Ben Hermans doet het in wedstrijden van een week vaak erg goed. Hermans kan op deze manier de nodige UCI-punten sprokkelen. In zijn eerste drie seizoenen bij Israel Start-Up Nation was hij goed voor zeven zeges. Daarnaast is hij een welkome aanvulling op Woods tijdens de heuvelklassiekers. Afgelopen jaar werd hij negende in de Ronde van Lombardije.

Selectie Israel Start-Up Nation 2021

Rudy Barbier (18/12/1992)

Sebastian Berwick (15/12/1999)

Patrick Bevin (15/02/1991)

Jenthe Biermans (30/10/1995)

Guillaume Boivin (25/05/1985)

Matthias Brändle (07/12/1989)

Alexander Cataford (01/09/1993)

Davide Cimolai (13/08/1989)

Alessandro De Marchi (19/05/1986)

Alex Dowsett (03/10/1988)

Itamar Einhorn (20/09/1997)

Chris Froome (20/05/1985)

Omer Goldstein (13/08/1996)

André Greipel (16/07/1982)

Carl Fredrik Hagen (26/09/1991)

Ben Hermans (08/06/1986)

Hugo Hofstetter (13/02/1994)

Reto Hollenstein (22/08/1985)

Daryl Impey (06/12/1984)

Taj Jones (26/07/2000) – per 01/07

Dan Martin (20/08/1986)

Krists Neilands (18/08/1994)

Guy Niv (08/03/1994)

James Piccoli (23/11/1996)

Alexis Renard (01/06/1999)

Guy Sagiv (05/12/1994)

Norman Vahtra (23/11/1996)

Tom Van Asbroeck (19/04/1990)

Sep Vanmarcke (28/07/1988)

Michael Woods (12/10/1986)

Mads Würtz Schmidt (31/03/1994)

Rick Zabel (07/12/1993)

Totaal: 32 renners

