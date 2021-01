Teammanager Israel Start-Up Nation: “We willen op verschillende vlakken meedoen”

Israel Start-Up Nation is klaar voor een nieuw wielerseizoen. De Israëlische WorldTour-ploeg wist zich de afgelopen periode flink te versterken met het oog op 2021. “We willen op verschillende vlakken meedoen. Ik denk dat we mee kunnen doen met de andere grote ploegen”, aldus teammanager Kjell Carlström.

Israel Start-Up Nation kan dit jaar rekenen op nieuwkomers als viervoudig Tourwinnaar Chris Froome, klimmer Michael Woods en klassiekerspecialist Sep Vanmarcke. “We hebben ons goed weten te versterken, ook binnen de staf”, zo vertelde Carlström tijdens een online persconferentie. “Ik denk dat we mee kunnen doen met de grote teams.”

“Het is alleen niet makkelijk om mee te doen voor de zeges, de WorldTour vraagt veel. We zijn bezig met een langetermijnproject en daar werken we hard aan.” In de aankomende Tour de France rekent de ploeg op de drietand Froome, Woods en Martin. “Het is goed om meerdere klassementsrenners te hebben in een grote ronde”, aldus Carlström.

Jonge renners

“Alle ploegen die een doel maken van de grote rondes hebben meerdere klassementsrenners aan boord. Maar we kijken ook naar jonge renners. Ik denk dan aan een Carl Frederik Hagen. We kijken kortom verder dan alleen 2021. Nieuwe en jonge renners kunnen dan in de voetsporen treden van Froome, Woods en Martin.”