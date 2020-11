Astana contracteert zes renners voor aankomend seizoen

Astana heeft vandaag aangekondigd dat Samuele Battistella, Stefan de Bod, Andrea Piccolo, Benjamin Perry, Javier Romo en Matteo Sobrero in 2021 zullen koersen voor de Kazachse formatie. De ploeg zal volgend jaar door het leven gaan als Astana-Premier Tech.

De WorldTour-formatie heeft het in een persbericht over ‘zes jonge maar veelbelovende talenten’. Romo tekent een contract tot en met 2023, Battistella, De Bod en Piccolo koersen de komende twee seizoenen voor Astana terwijl Sobrero en Perry voor één jaar hebben getekend.

Battistella, De Bod en Sobrero kwamen dit jaar uit voor NTT Pro Cycling, de ploeg die volgend jaar als Team Qhubeka ASSOS door het leven zal gaan. De 22-jarige puncheur Battistella werd vorig jaar wereldkampioen bij de beloften, na de veelbesproken diskwalificatie van Nils Eekhoff in Yorkshire. De twee jaar oudere De Bod staat te boek als een goede allrounder.

Canadese invloeden

Sobrero is dan weer een goede tijdrijder, zo liet hij zien in de voorbije Giro d’Italia. De 26-jarige Perry moest vertrekken bij Israel Start-Up Nation, maar krijgt als Canadees nu een kans om voor Astana te koersen. Het is geen opvallende move, aangezien sponsor Premier-Tech een Canadees bedrijf is. Romo (21) is de Spaanse beloftenkampioen en heeft roots in de triatlon.