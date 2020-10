Sep Vanmarcke voor drie jaar naar Israel Start-Up Nation

Sep Vanmarcke heeft in Israel Start-Up Nation een nieuwe ploeg gevonden. De 32-jarige klassiekerspecialist komt over van EF Pro Cycling en tekent een contract voor drie jaar.

Bij Israel Start-Up Nation wordt Vanmarcke uitgespeeld als kopman in de klassiekers. Volgens ploegeigenaar Sylvan Adams brengt de Belg een ‘winning spirit’ bij de ploeg. Vanmarcke zelf heeft zijn doelen al voor ogen. “Mijn hoofddoel is om de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix te winnen de komende jaren”, geeft hij aan.

“Ik zie dat de ploeg aan het groeien is. In een paar jaar is het van een klein team naar de WorldTour gegroeid. Nu het dat niveau bereikt heeft, ligt de lat ook hoger. En dat doe ik ook”, zegt Vanmarcke. “Ze hebben een sterke groep met renners voor de volgende jaren. Een combinatie van geweldige renners in de ploeg en enkele grote namen die erbij komen. Ik ben blij daar onderdeel van te mogen zijn.”

Ook in het management van Israel Start-Up Nation wordt blij gereageerd. “Hij is een sterke renner voor de Vlaamse klassiekers”, zegt Eric Van Lancker, ploegleider. “Hij zal onze kopman zijn. Hij behoort tot de top en zal onze steun krijgen om daarin te slagen.” Ook teammanager Kjell Carlström is verheugd. “Sep heeft veel ervaring. Hij heeft bewezen een goede klassiekerrenner te zijn, maar kan ook een kopman steunen in een grote ronde.”