Poolse continentale ploeg biedt Mihkel Räim onderdak

Mihkel Räim heeft na een lange zoektocht een nieuwe ploeg gevonden voor 2021. De Estse sprinter tekent een contract bij de Poolse continentale ploeg Mazowsze Serce Polski, waardoor Räim actief kan blijven in het peloton.

“Ik stel u graag de mensen voor die mijn carrière gered hebben”, begint Räim een bericht op sociale media. “Het gaat om Mazowsze Serce Polski, mijn nieuwe ploeg voor 2021. Ik ben net zo enthousiast als toen ik mijn eerste profcontract tekende. Ik weet dat ik nog zo veel te geven heb en ik kan ook iets leren. Misschien spreek ik aan het eind van het jaar vloeiend Pools.”

My friends..Let me introduce you the people who saved my career! Here it @MazowszeCycling ! My new team for 2021, I’m excited like getting my first pro contract. I believe I have so much to give and also I can learn something, maybe end of the year I’ll speak fluent Polish 😏 pic.twitter.com/SVyEkSPAGs — Mihkel Räim (@mihkelraim) February 9, 2021

Begin januari vertelde Räim, die geen nieuw contract kreeg bij Israel Start-Up Nation, dat hij in gesprek was met enkele continentale teams. “Ik ben niet de persoon die zomaar even stopt. Er zijn veel goede renners op continentaal niveau, alleen denk ik dat ik meer verdien dan dat, in een ProTeam of in de WorldTour. Maar als ik mij via een conti-ploeg terug kan knokken, dan gaat mij dat lukken”, vertelde hij ambitieus.

“Ik wil laten zien dat sommige mensen fout zaten in hun keuze. Zoveel profploegen nemen renners aan die geld meenemen, met een eigen sponsor. Dat is belachelijk moeilijk en verdrietig voor mij”, zei de Est over zijn lange zoektocht naar een plek in het peloton.