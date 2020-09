Wielertransfers 2021: Felipe Orts, Rory Sutherland, Rubén Fernández woensdag 23 september 2020 om 10:24

Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat de transfercarrousel voor komend seizoen op volle toeren draait. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton aangaande verschuivingen voor komend seizoen.

Felipe Orts

Het hing al even in de lucht, maar nu heeft Burgos-BH het ook daadwerkelijk gecommuniceerd: Felipe Orts zal volgend jaar uitkomen voor de Spaanse formatie. De 25-jarige veldrijder, inmiddels een vaste waarde bij de elite, heeft een contract getekend voor één seizoen. Orts krijgt bij Burgos-BH de vrijheid om te blijven crossen.

De Bask zal in het veld overigens uitkomen voor zijn huidige veldritploeg Teika, een formatie die niet geheel toevallig wordt gesponsord door het fietsenmerk BH. “Ik hoop in het tenue van Burgos-BH deel te nemen aan nog grotere wedstrijden”, zo laat Orts weten in een persbericht. “Ik wil zowel een betere wegrenner als veldrijder worden.”

Orts zal volgend jaar samen koersen met onder meer Ángel Madrazo en de Nederlander Alex Molenaar. Het is nog onduidelijk of Jetse Bol volgend jaar zal uitkomen voor Burgos-BH.

Rubén Fernández

Cofidis is volgens het Franse L’Équipe druk bezig om een ploeg rond klassementskopman Guillaume Martin te bouwen. De formatie van manager Cédric Vasseur zal binnenkort de komst van Rubén Fernández aankondigen. De 29-jarige Spanjaard, in het verleden actief voor Movistar, komt nu nog uit voor het Baskische Fundación Euskadi.

Fernández kreeg bij zijn nieuwe ploeg de kans om als kopman te fungeren en wist dit seizoen al meerdere ereplaatsen te verzamelen. De klimmer, zeven jaar geleden nog winnaar van de Tour de l’Avenir, werd vijfde (wegrit) en zesde (tijdrit) op het Spaanse kampioenschap, zevende in de Trofeo Pollença-Andratx en achtste in de Trofeo Serra de Tramuntana.

Verder reed hij nog top-10 in de Ronde van Valencia en de Ruta del Sol. L’Équipe laat verder weten dat Cofidis nog op zoek is naar twee klimmers en enkele rouleurs. Rémy Rochas, nu nog actief voor Nippo-Delko One Provence, is volgens dagblad Le Dauphiné Libéré op weg naar de Franse formatie.

Rory Sutherland

Rory Sutherland heeft op 38-jarige leeftijd besloten een punt te zetten achter zijn carrière. De Australiër zette zijn eerste stapjes als wielrenner in dienst van de opleidingsploeg van Rabobank, om begin 2005 prof te worden bij de Nederlandse bankiersformatie. Later dat jaar werd hij echter geschorst en ontslagen vanwege een positieve dopingtest.

Sutherland kreeg in 2007 echter een tweede kans en wist alsnog een mooie carrière uit te bouwen. Hij reed onder meer voor UnitedHealthcare en als meesterknecht voor Tinkoff-Saxo, Movistar, UAE Emirates en dit jaar Israel Start-Up Nation. Hij won onder meer de Vuelta Ciclista a La Rioja en een etappe in de USA Pro Cycling Challenge.

De ervaren renner brak eind 2019 zijn dijbeen tijdens een trainingskamp in Kroatië, maar koerst inmiddels weer voor Israel Start-Up Nation. “Dit is mijn laatste jaar als profwielrenner. Ik ben bijna twintig jaar prof geweest en ik ben dankbaar voor alle mooie herinneringen en opgedane ervaringen.”

Sara Martín

Tot slot hebben we nog twee transfernieuwtjes uit het vrouwenpeloton. Het Spaanse Movistar kan volgend seizoen rekenen op de diensten van Sara Martín. De 21-jarige renster komt over van Sopela Women’s Team. Martín veroverde niet zo lang geleden een zilveren medaille op het Spaans kampioenschap tijdrijden bij de profs.

In de wegrit eindigde ze dan weer als vijfde. Movistar wist eerder al Emma Cecilie Norsgaard en natuurlijk Annemiek van Vleuten binnen te halen.

Ane Santesteban

Martín trekt dus naar Movistar, haar landgenote Ane Santesteban heeft dan weer een contract getekend bij Mitchelton-Scott. De 29-jarige Santesteban verlaat na één seizoen het Duitse Ceratizit-WNT Pro Cycling en zal binnen de Australische formatie vooral worden uitgespeeld als belangrijke helper voor kopvrouw Amanda Spratt.

“Ik ben echt superblij met deze transfer. Het lijkt wel een grote familie en ik had een enorm goed gevoel na een gesprek met de ploegleiding. Ik heb ook zin om met iemand als Amanda Spratt te koersen. Zij is een fantastische renster en ik wil graag van haar en de andere rensters binnen de ploeg leren.” Santesteban werd onlangs nog zevende in de Giro Rosa.