Michael Woods wordt Froome’s rechterhand bij Israël Start-Up Nation woensdag 12 augustus 2020 om 10:44

Net als AG2R blijft ook Israël Start-Up Nation vlotjes inkomende transfers aankondigen. Vandaag stelt het Israëlische WorldTour-team Michael Woods voor als “rechterhand van Chris Froome in 2021”. In de klassiekers krijgt hij de rol van kopman toebedeeld.

Met Michael Woods, al sinds 2016 in dienst bij Jonathan Vaughters, strikt Israël Start-Up Nation toch wel een stevige knecht voor Froome. De Canadees is ondertussen al 33, maar bij ISN zien ze hem wel als een “belangrijk puzzelstuk” in het team voor 2021, dat zich sinds de bekendmaking van de komst van Chris Froome blijft versterken.

Na Daryl Impey, Carl Frederik Hagen en Patrick Bevin is Woods nu de volgende aanwinst. Niet zomaar een transfer, blijkt. “Sylvan Adams (teameigenaar ISN, red) en Paulo Saldanha (performance manager van de ploeg) liggen aan de basis van het feit dat ik vandaag profrenner ben”, vertelt Woods.

Persoonlijke coach

“Ik ontmoette Paulo in 2013 en hij nam me meteen onder zijn vleugels. Hij raadde me toen aan om mijn vaste job vaarwel te zeggen omdat hij vond ik de capaciteiten had om het tot profrenner te schoppen, ook al was ik toen al 27. Paulo heeft me dan in contact gebracht met Sylvan en ze hebben samen in mij ‘geïnvesteerd’. Met hun steun en geloof in mijn kunnen heb ik me naar de top kunnen werken.”

Saldanha werd later ook persoonlijke coach van Woods. Zijn grootste successen boekte de Canadees de voorbije twee jaar met een podiumplaats op het WK, ritwinst in de Vuelta (allebei 2018) en winst in Milaan-Turijn in 2019. Volgend jaar zal Woods dus nog beter kunnen samenwerken met zijn coach. “Hij wordt een wapen in ons team”, is Saldanha overtuigd. “Hij kan winnen op het hoogste niveau en hij zal een zeer positieve impact hebben op onze teamcultuur.”

Klassiekers

Woods: “Ik heb vijf mooie jaren gekend bij Slipstream Sports (EF Pro Cycling, red), wat de beslissing niet gemakkelijk maakte. Maar ik ben niet vergeten hoe Sylvan en Paulo in mijn hebben geloofd vanaf dag één. Israël Start-Up Nation zal in 2021 overigens niet alleen het potentieel hebben om de Tour te winnen, maar ook om mee te spelen in de rest van de WorldTour-kalender. We moeten in staat zijn om, ook met Dan Martin, de winnende combinatie in huis te hebben voor de Italiaanse- en Ardennenklassiekers.”