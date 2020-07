Officieel: Chris Froome vanaf 2021 bij Israel Start-Up Nation donderdag 9 juli 2020 om 12:05

Chris Froome verlaat na tien jaar Team Ineos. De Britse miljoenenformatie maakt bekend dat het contract van de viervoudig Tourwinnaar niet verlengd wordt. Door het nieuws naar buiten te brengen, wil de ploeg verdere speculaties voorkomen in aanloop naar de Tour de France. De weg naar Israel Start-Up Nation is nu vrij.

Ploegmanager Dave Brailsford zegt dat Team Ineos heeft besloten om Froome geen nieuw contract aan te bieden. “We maken dit eerder bekend dan normaal het geval is. Dat doen we om een einde te maken aan recente speculaties en zo kan de ploeg zich volledig focussen op het seizoen dat eraan komt”, aldus Brailsford.

Froome maakt sinds 2010, het debuutjaar van Team Sky, deel uit van de ploeg. “Hij is een kampioen en we hebben door de jaren heen veel memorabele momenten gedeeld. Maar ik denk dat de juiste beslissing is voor Team Ineos en voor Chris”, gaat de manager verder. “Kijkend naar zijn palmares, is het logisch dat Chris de enige kopman wil zijn in zijn volgende hoofdstuk. Dat is iets wat wij hem niet kunnen garanderen momenteel. Een vertrek bij Team Ineos kan hem die zekerheid geven.”

‘Mijn focus ligt op het winnen van mijn vijfde Tour’

Met vier eindzeges in de Tour de France, twee in de Vuelta a España en een in de Giro d’Italia heeft Froome zich in de geschiedenisboeken gereden. Dat deed hij allemaal in Britse dienst. “Het is een fenomenaal decennium geweest. We hebben zoveel bereikt samen en ik zal mijn herinneringen altijd waarderen. Ik kijk uit naar nieuwe uitdagingen, want ik ga een nieuwe fase van mijn loopbaan in. Maar ondertussen ligt mijn focus op het winnen van mijn vijfde Tour de France met Team Ineos.”

Israel Start-Up Nation

Dat Team Ineos het contract van Froome niet verlengt, maakt voor de inmiddels 35-jarige Brit de weg vrij om naar Israel Start-Up Nation te gaan. Bij die WorldTour-ploeg gaat hij een meerjarig contract tekenen. Of Froome ook stafleden meeneemt, is nog niet bekend. Wel kijkt de Israëlische formatie al naar serieuze versterkingen om Froome bij te staan in de grote rondes. (Donderdag 9 juli, 11.02 uur)

Update 12.05 uur: Israel Start-Up Nation bevestigt transfer

Israel Start-Up Nation heeft de komst van Chris Froome reeds bevestigd. De ploeg maakt op de site bekend dat Froome op 1 augustus een contract gaat tekenen, dat hem vanaf het begin van 2021 tot en met het eind van zijn carrière bij de ploeg houdt.

Klassementsploeg bouwen

De zeer gefortuneerde ploegeigenaar Sylvan Adams noemt het een historisch moment voor het Israëlische wielrennen. “Chris is de beste renner van zijn generatie en zal onze rondeploeg voor de Tour de France leiden. We hopen samen geschiedenis te schrijven, omdat Chris nog meer overwinningen nastreeft”, zegt Adams.

“We zijn heel druk bezig om een klassementsploeg te bouwen rondom Chris, zodat we samen geschiedenis kunnen schrijven. We willen strijden met de besten en ons hoofddoel bereiken: de Tour de France winnen”, aldus de investeerder.

‘Streven naar het succes dat ik heb gekend’

Froome zelf is blij dat hij het nieuws bekend kan maken. “Ik kijk uit naar de nieuwe uitdagingen en wil blijven streven naar het succes dat ik tot nu toe heb gekend. De impact van Israel Start-Up Nation op de sport groeit snel en ik krijg energie om daaraan mee te doen”, geeft hij aan.

Teammanager Kjell Carlström erkent dat de zoektocht naar Froome enige tijd heeft geduurd. “We willen onze ploeg voor 2021 op meerdere manieren versterken, niet in de laatste plaats om een kanshebber te worden in grote rondes. Met zijn indrukwekkende palmares is Chris Froome de perfecte leider voor die koersen, met nadruk op de Tour de France”, aldus Carlström.

Transferregels

Met de aankondiging omzeilt Israel Start-Up Nation slim de transferregels van de UCI. Officieel mag een transfer pas na 1 augustus getekend worden en dus wordt het ook vaak pas na die datum bekend. Nu schrijft de ploeg dat Froome ‘een langetermijn contract zal tekenen op 1 augustus’.

Announcing that a rider is going to sign on August 1st might become a new meta pic.twitter.com/sWyOHBUttX — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) July 9, 2020