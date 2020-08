Daryl Impey kiest voor Chris Froome en Israel Start-Up Nation woensdag 5 augustus 2020 om 10:51

Daryl Impey kon zijn contract bij Mitchelton-Scott verlengen, maar de 35-jarige Zuid-Afrikaan is ingegaan op het voorstel dat hij kreeg van Israël Start-Up Nation. Hij wordt de komende twee jaar ploegmaat van Chris Froome.

“Ik heb het gevoel dat ik uit mijn comfortzone moet stappen na negen jaar bij hetzelfde team”, vertelt Impey in het persbericht van Israël Start-Up Nation. “Ik dank Michelton-Scott voor de vriendschap, de geweldige herinneringen en de successen die we samen boekten, maar ik wil een nieuwe start maken. Al moet ik toegeven, het was geen evidente beslissing.”

“Maar het voelt als een grote uitdaging om met een nieuw team samen te werken, met vernieuwde energie en nieuwe ambities. Ik zal hier de opportuniteit krijgen om een rol als leider op te nemen en meer verantwoordelijkheid te krijgen. Ik kan hier mijn ervaring die ik het laatste decennium heb opgedaan overbrengen op de jongeren.”

Telefoontje van Froome

De ploegleiding ziet een grote rol voor Impey weggelegd. “Hij kan voor eigen resultaten gaan, maar hij wordt ook belangrijk in de ondersteuning van Chris Froome”, weet manager Kjell Carlstrom. “Daarnaast breng hij inderdaad een schat aan ervaring mee. Hij kan zeker onze wegkapitein worden in de Ronde van Frankrijk, waarin we geschiedenis willen schrijven.”

Impey startte zijn carrière overigens aan de zijde van Chris Froome bij Barloworld (2008-2009). En het feit dat Froome naar ISN komt, heeft een belangrijke rol gespeeld in zijn beslissing. “Je krijgt niet altijd de kans om te koersen met een van de grootsten uit onze sport. Toen Chris me belde en me vertelde dat hij me vertrouwde en me aan zijn zijde wilde, voelde ik dat hij dat meende. Ik weet dat hij nog de Tour kan winnen. Het idee dat ik daar een belangrijke rol in kan spelen, is fantastisch.”