Daniel Martin: “Ik kan veel leren van een renner als Chris Froome”

Daniel Martin begint dit jaar aan zijn veertiende seizoen als wielerprof, maar de Ierse klimmer van Israel Start-Up Nation kan naar eigen zeggen nog veel leren van kersverse aanwinsten Chris Froome en Michael Woods. “Deze renners delen hun ervaring en daardoor worden we samen een betere ploeg.”

De 34-jarige Martin keek op een online persconferentie van zijn ploeg alvast vooruit naar het nieuwe wielerseizoen. “Ik ben blij om te zien dat de ploeg sterker wordt. Het is nooit slecht om betere renners om je heen te hebben. Dat geeft vertrouwen. Ik weet dat ik veel kan leren van renners als Froome en Woods.”

“We kunnen allemaal beter worden”, aldus Martin. “Uiteindelijk gaat het om de resultaten die de ploeg behaalt.” De ervaren Ier eindigde vorig jaar nog knap als vierde in de Vuelta a España, op minder dan drie minuten van eindwinnaar Primož Roglič. Ook werd hij in 2020 vierde in de Ronde van Valencia en vijfde in de Waalse Pijl.

Michael Woods

Michael Woods reed vorig seizoen nog in het zuurstokroze tenue van EF Pro Cycling, maar koerst de komende jaren voor de Israëlische WorldTour-ploeg. De Canadese klimmer had het op de persconferentie vooral over de Tour de France en de Olympische Spelen. “Of de combinatie haalbaar is? Dat hangt af van de eventuele quarantaine rond de Spelen.”

“Als er wel een verplichte quarantaine is, moeten we het even bespreken. Maar ik denk dat de Tour de juiste voorbereiding is voor Tokio. Zeker voor mij, aangezien ik altijd goed ben vlak na een grote ronde. Ik hoop dus zeker de Tour de France te rijden”, aldus Woods, die zich in 2021 ook zal focussen op de Ardennenklassiekers.