Israel Start-Up Nation versterkt zich met Bevin en Berwick maandag 10 augustus 2020

Patrick Bevin verruilt na dit seizoen CCC voor Israel Start-Up Nation. Bij de Israëlische ploeg heeft de Nieuw-Zeelander zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract. Ook versterkt het team zich met Sebastian Berwick. De beloftevolle Australiër tekent voor drie seizoenen.

Bevin (29) moet bij Israel Start-Up Nation een belangrijke schakel worden in de ondersteunende structuur rond Chris Froome, die na het huidige seizoen overkomt van Team Ineos. Tegelijkertijd mag hij in andere wedstrijden voor zijn eigen kansen gaan rijden. “We geloven dat hij ook van waarde kan zijn in wedstrijden waar hij nog niet eerder de kans had om voor resultaten te gaan”, aldus teammanager Kjell Carlström.

Volgens de Nieuw-Zeelandse renner komt hij in een ambitieuze ploeg terecht. “Er is een verlangen om te groeien en ’s werelds grootste wedstrijden te betwisten, en die ambitie is verleidelijk. Deze progressieve houding, gekoppeld aan een sterke focus op de teamcultuur, creëert een ontzettend positieve omgeving en ik wist dat dàt iets was waar ik deel van wilde uitmaken. Ik denk dat ik de sport meer kan geven en ik geloof dat Israel Start-Up Nation daarvoor de juiste plek is.”

Berwick

Berwick (20), de andere aanwinst van de ploeg, komt over van het continentale St George Cycling Team. De Australiër staat te boek als een beloftevolle klimmer en was dit seizoen nog tweede in de Herald Sun Tour. Carlström: “In Sebastian zien wij een renner die veel baat kan hebben bij onze kopmannen Froome en Dan Martin. Hij krijgt de mogelijkheid om zich bij ons te ontwikkelen en de komende jaren gaan we zien hoe ver hij komt.”