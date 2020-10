Travis McCabe (31) zet punt achter zijn carrière

Travis McCabe neemt afscheid van de wielersport. De 31-jarige Amerikaan kwam dit seizoen uit voor Israel Start-Up Nation. McCabe stond te boek als een rappe man en wist vooral in eigen land de nodige overwinningen te boeken.

“Travis heeft besloten om een punt te zetten achter zijn carrière. Na vele jaren in het Amerikaanse circuit reed hij dit seizoen voor het eerst op WorldTour-niveau, maar helaas werd zijn seizoen bij Israel Start-Up Nation overschaduwd door het coronavirus. We wensen Travis veel geluk”, zo laat de Israëlische ploeg weten in een persbericht.

McCabe kwam in het verleden ook uit voor Team SmartStop, Holowesko-Citadel Racing Team, UnitedHealthcare en Floyd’s Pro Cycling, een door Floyd Landis opgerichte continentale formatie. De sprinter won etappes in de Tour de Langkawi, Tour op Utah, de Colorado Classic en de Herald Sun Tour.