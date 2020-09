Wielertransfers 2020: Lotto Soudal, Israel Start-Up Nation, BORA-hansgrohe, Sabrina Stultiens maandag 7 september 2020 om 11:53

Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat de transfercarrousel voor komend seizoen op volle toeren draait. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton aangaande verschuivingen voor komend seizoen.

Filippo Conca

Lotto Soudal heeft de jonge Filippo Conca (21) gecontracteerd. De beloftevolle Italiaan beëindigde dit weekend de toonaangevende Giro d’Italia U23 als vijfde. Momenteel rijdt hij in het continentale circuit voor het continentale Biesse Arvedi. De klimmer laat weten erg blij te zijn met zijn transfer. “Ik zal er alles aan doen om niet te ontgoochelen. Mijn ultieme droom is een rit te winnen in een grote ronde, maar dat is voor later. Eerst moet ik mijn plaats vinden in de ploeg.”

Taj Jones

Taj Jones (20) heeft een driejarig contract getekend bij Israel Start-Up Nation. De Israëlische ploeg was onder de indruk van de prestaties van de Australische sprinter in de Tour de Langkawi, waar hij een rit won en met onder meer NTT’s snelle man Max Walscheid kon wedijveren. Jones begint het seizoen bij de ontwikkelingsploeg, Israel Cycling Academy, voordat hij in de loop van het jaar overstapt naar het WorldTour-team.

Jones noemt zijn transfer ‘een ongelooflijke stap’. “Om deel uit te maken van hetzelfde team als een legende als Chris Froome en toprenners is spannend. Ik kan niet wachten om te ontdekken tot waar ik mijn carrière kan ontwikkelen onder begeleiding van een WorldTour-ploeg. Ik ben nog aan het ontdekken wat voor type renner ik ben, maar het is zeker een droom om een sprinter te zijn die eendagswedstrijden en klassiekers kan winnen.”

Ben Zwiehoff

Naast de komst van Wilco Kelderman kondigde BORA-hansgrohe vandaag tevens aan dat de Duitse mountainbiker Ben Zwiehoff (26) bij de WorldTour-ploeg de stap zet naar de weg. “Mijn doel als mountainbiker was altijd meedoen aan de Olympische Spelen. Maar op een gegeven moment realiseerde ik me dat ik met mijn klimtalent misschien meer kan bereiken op de weg. Ik ben BORA-hansgrohe ongelooflijk dankbaar voor deze kans.”

In december ontmoette de Duitser al een aantal renners van de ploeg op Mallorca. “Ik kan niet wachten om te leren van de enorme ervaring van het team en mezelf verder te ontwikkelen. Ik ben enorm gemotiveerd om te kunnen bijdragen aan de successen van het team als helper in de bergen. Meedoen aan de Tour de France is altijd een droom van mij geweest, dus laten we eens kijken of ik er ooit deel van kan uitmaken.”

Sabrina Stultiens

Sabrina Stultiens (27) blijft na dit seizoen bij haar huidige ploeg CCC-Liv. Het was de renster zelf die het nieuws bekendmaakte tijdens de live-uitzending van Tour de L1mbourg. “Ik zit heel goed op mijn plek bij deze ploeg. Ze hebben me supergoed gesteund, ook tijdens mijn revalidatie. Ik ben blij om hier te kunnen blijven.”

Stultiens mocht zich in maart weer wielrenster noemen, nadat ze liefst anderhalf jaar langs de kant stond. In 2018 was ze zich aan het voorbereiden op het wereldkampioenschap in Innsbruck toen het noodlot toesloeg. Ze kwam hard ten val en liep daarbij een hersenschudding op. Haar herstel werd een lang en slopend proces.