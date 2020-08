BORA-hansgrohe versterkt zich met Nils Politt maandag 3 augustus 2020 om 10:10

Nils Politt verlaat aan het einde van het seizoen Israel Start-Up Nation voor BORA-hansgrohe. Bij de Duitse ploeg ondertekende de allrounder een driejarig contract. Hij moet daar de klassieke kern gaan versterken.

Teambaas Ralph Denk is in zijn nopjes met de nieuwe aanwinst. “We zijn al langer geïnteresseerd in Nils, maar dat is geen geheim. Ik denk dat het consistente pad dat BORA-hansgrohe bewandelt hem uiteindelijk mede overtuigde. Nils is natuurlijk een versterking voor onze klassieke ploeg, maar we zien ook nog steeds potentieel in hem als renner. We willen dit de komende jaren volledig ontwikkelen, zoals we ook al deden met renners als Ackermann, Buchmann en Schachmann.”

Voor Politt (26) voelt zijn transfer als een hereniging met zijn jeugdvrienden. “Dat maakte de keuze voor mij vrij gemakkelijk. Ik ken verschillende renners al een aantal jaar en ik kijk ernaar uit om met ze te koersen. Voor de klassiekers hebben we volgend jaar een erg sterk team en dat is ook een nieuwe situatie voor mij. De laatste jaren was ik vaak een eenzame strijder, om het zo te zeggen, in die koersen. Tactisch zal dit ons zeker enorm veel mogelijkheden bieden.”

Politt tekende voor het seizoen 2016 zijn eerste profcontract bij Katusha, waar hij vier seizoenen zou rijden. In die periode ontpopte hij zich tot een echte klassiekerspecialist en werd hij in 2019 vijfde in de Ronde van Vlaanderen en een week later tweede in Parijs-Roubaix, nadat hij in een sprint op de beroemde wielerbaan zijn meerdere moest erkennen in Philippe Gilbert. Nu koerst hij voor Israel Start-Up Nation, maar al na een seizoen sluit hij dat hoofdstuk af.