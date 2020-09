Groupama-FDJ haalt Attila Valter en Matteo Badilatti binnen woensdag 30 september 2020 om 18:06

Groupama-FDJ heeft zich versterkt met Attila Valter, onlangs nog winnaar van de Ronde van Hongarije, en Matteo Badilatti. Beide renners tekenden een tweejarig contract.

Valter werd in juni pas 22 jaar en tekende voor dit seizoen zijn eerste profcontract bij CCC. Toch wist hij al een aantal fraaie resultaten binnen te slepen. Zo werd hij tiende in de Franse Tour des Alpes Maritimes et du Var en in de lastige Italiaanse eendagswedstrijd Gran Piemonte. En begin deze maand zette hij het eindklassement van de Ronde van Hongarije achter zijn naam.

“Hoewel de sportwereld een heel bijzondere tijd doormaakt, vooral in economisch opzicht, toonde Groupama-FDJ al snel veel interesse om mij binnen te halen”, reageert Valter via zijn nieuwe team. “Die vastberadenheid en de professionaliteit gaven voor mij de doorslag. Ik ben nog maar jong en wil leren van renners als Thibaut Pinot. Ook alle aandacht voor het tijdrijden maakte veel indruk.”

Badilatti (28) komt over van Israel Start-Up Nation, waar hij aan zijn tweede seizoen bezig is. De Zwitser was dit seizoen de nummer drie in de Sibiu Tour en in de Ronde van Hongarije werd hij vierde. “Dankzij enkele landgenoten, en in het bijzonder Stefan Küng, heb ik al een beeld kunnen krijgen van hoe het team werkt en waaruit zijn identiteit bestaat.”

Volgens ploegleider Yvon Madiot kan Vallter verrassen. “Hij heeft een compleet profiel, is eerder een klimmer en puncheur, maar ook een goede tijdrijder. Hij is jong en kan op termijn uitgroeien tot kopman. Matteo is weliswaar ouder maar heeft meerdere studies gevolgd en begint zich nu pas te focussen op de wielersport. Een klimmer met ook een interessant potentieel.”