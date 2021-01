Sep Vanmarcke zal aan de zijde van Chris Froome opnieuw de Tour de France rijden

Sep Vanmarcke rijdt komende zomer samen met Chris Froome de Tour de France. De 32-jarige Belg zegt niet de allergrootste fan van de Ronde van Frankrijk te zijn; zijn laatste deelname was in 2018. Desondanks vroeg zijn nieuwe ploeg Israel Start-Up Nation tijdens de contractonderhandelingen of Vanmarcke de Tour wilde rijden. Dat vertelt hij in gesprek met WielerFlits.

“Zij wilden mij er graag bij hebben in de Tour. Met het oog op het Grand Départ in Bretagne en de kans op waaieretappes, moet ik de kopmannen uit het gevaar houden of misschien kunnen we zelfs een voorsprong nemen. Met de drietand Chris Froome, Dan Martin en Michael Woods hebben we een serieus sterk blok voor de Tour en dat maakte me meteen ambitieus. Het is voor mij een eer om daarvan deel uit te maken. Ik ben dan ook super gemotiveerd om na Roubaix de knop om te draaien en vol gas naar de Tour toe te werken”, vertelt de Belg.

Froome

De 35-jarige Britse viervoudig winnaar van de Tour is op een lange weg terug na een zware val in het Critérium du Dauphiné van 2019. Het voorbije seizoen haalde Froome alvast zijn oude niveau niet. “Ik hoop natuurlijk dat een nieuwe Tour-winst er nog in zit, maar ik weet het niet”, stelt Vanmarcke. “Eerst hoop ik dat hij in het algemeen weer op een goed niveau kan terugkeren. Daarmee wil ik zeggen dat hij weer de top tien van klassementen induikt en daarna kan opschuiven naar top vijf-noteringen. Dan is er altijd weer hoop op meer.”

Israel Start-Up Nation heeft haar renners te kennen gegeven dat de ploeg niet alleen op Froome draait. “Het moet ook niet allemaal dit jaar”, legt Vanmarcke verder uit. “Samen met de ploeg, gaat ook Chris zijn tijd nodig hebben. Voor hem is het – net als voor mij – ook allemaal nieuw. Eerst moet hij weer op niveau zien te komen en daarna moeten we de ploeg perfect om hem heen bouwen. Chris is 35 jaar, komt terug van een zware blessure en er zijn veel nieuwe, jonge mannen aan het front. Halfweg 2021 weten we waartoe hij nog in staat is.”

Voorlopige selectie Israel Start-Up Nation voor de Tour de France (26 juni-18 juli)

Chris Froome

Dan Martin

Sep Vanmarcke

Michael Woods

Later deze week volgt een uitgebreid interview met Sep Vanmarcke, waarin hij vooruitblikt op de klassiekers.