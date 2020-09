Alessandro De Marchi naar Israël Start-Up Nation: “In de eerste plaats als helper” dinsdag 15 september 2020 om 10:47

Israël Start-Up Nation bevestigt officieel de komst van Alessandro De Marchi. De 34-jarige Italiaan komt over van CCC en tekende bij het nieuwe team van Chris Froome een overeenkomst voor twee jaar. De Marchi zal in eerste instantie uitgespeeld worden als helper in grote rondes.

“Met zijn ervaring en veelzijdigheid is een sterke renner als Alessandro De Marchi een versterking”, klinkt het uit de mond van Sylvan Adams, de mede-eigenaar van Israël Start-Up Nation. “Hij kan klimmen en tijdrijden en is daarmee een extra kracht voor de grote rondes en andere WorldTour-wedstrijden.”

De Italiaan heeft ondertussen inderdaad twaalf grote rondes achter de rug, ook goed voor drie ritzeges in de Vuelta. “Deze overstap motiveert me”, aldus De Marchi zelf. “Zoals altijd zie ik mezelf in eerste instantie als helper, maar ook als een vrijbuiter als ik de kans krijg. Ik koers graag agressief en hebben wel enkele troeven in ontsnappingen, zeker in korte of langere rittenkoersen.”

Ritwinnaar in elke grote ronde

“Ik heb het gevoel dat ik op sommige gebieden zelfs nog beter kan worden. Sinds vorig jaar focus ik ook op het tijdrijden en daar wil ik mee doorgaan. En ik mik op een tweede deelname aan de Olympische Spelen. Daarnaast blijft het een persoonlijk doel om in elke grote ronde een etappe te winnen.”

Teammanager Kjell Carlström ziet in de Italiaan een sleutelfiguur in het rondewerk. “De ideale man om in de tweede of derde week van een grote ronde de leiderstrui te beschermen, als we die zouden hebben. Daarnaast kan hij inderdaad voor de overwinning gaan als hij deel uitmaakt van een ontsnapping. Maar hij kan bijvoorbeeld ook in de Ardennenklassiekers goed uit de voeten.”

