Israël Start-Up Nation bevestigt komst van Carl Frederik Hagen dinsdag 4 augustus 2020 om 11:53

Team Israel Start-Up Nation bevestigt in een persbericht de komst van klassementsrenner Carl Frederik Hagen. De 28-jarige Noor komt over van Lotto Soudal.

Het Noorse TV2 had het deze week bij het rechte eind. Carl Frederik Hagen versterkt Israël Start-Up Nation in haar ambities om te scoren in het grote rondewerk. Hagen wordt volgens de ploeg het volgende stukje in de puzzel rond toekomstig kopman Chris Froome. “Zijn achtste plaats in de Vuelta van vorig jaar is een indicatie van zijn potentieel”, zegt teameigenaar Sylvan Adams over Hagen, die vorig jaar doorbrak bij Lotto Soudal.

De renner zelf hoopt bij ISN verder door te groeien. “Kunnen samenwerken met een van ’s werelds beste klassementsrenners, is een droom. Ik ben op zoek naar een rol en een kans om persoonlijk een aantal goede resultaten te behalen én om de kopmannen in de bergen te ondersteunen. Ik ben 28 jaar oud, maar ik heb nog veel te leren. Ik ben niet snel tevreden over mezelf.”

Teammanager Kjell Carlstrom bevestigt Hagens ambitie. “Een extra troef is dat Carl Frederik een renner is die met beide voeten op de grond staat.” De Noor begon pas op 23-jarige leeftijd aan zijn carrière op de weg te timmeren. Tot 2013 was hij langlaufer, tot hij besloot te gaan mountainbiken. In 2017 liet hij een eerste keer van zich spreken op de weg met winst in de koninginnenrit van de Tour d’Alsace. Twee jaar later pikte Lotto Soudal hem op. Volgend jaar wil hij bij Israël Start-Up Nation een nieuwe stap voorwaarts zetten. “Hij heeft nog veel ruimte om beter te worden”, aldus Carlstrom nog.