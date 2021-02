Wielerploegen 2021: Intermarché-Wanty-Gobert

In aanloop naar het wielerseizoen 2021 neemt WielerFlits alle wielerploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks ‘Wielerploegen 2021’ alle WorldTour-teams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan Intermarché-Wanty-Gobert. Wat kunnen we verwachten van kopmannen Louis Meintjes, Taco van der Hoorn en Andrea Pasqualon?

Intermarché-Wanty-Gobert

Land:

Sponsoren: Intermarché (supermarktketen), Wanty (dienstverlener in staalindustrie, wegmarkering en metselwerken) en Groupe Gobert (actief in transportsector, bouwmaterialen en materialenverhuur)

Sinds: 2008 (Willems Veranda’s en Accent-Wanty)

UCI-afkorting: WGG

Fietsensponsor: Cube

Tenue 2021:

Vorig jaar

In het vorige coronajaar kwam Circus-Wanty Gobert tot vier overwinningen. Dat zijn er vier minder dan een jaar eerder, toen de ploeg van Hilaire Van der Schueren acht keer het zegegebaar mocht maken. Het is te kort door te bocht om te zeggen dat Circus-Wanty Gobert door het gehalveerde zegeaantal een slecht seizoen kende. De coronacrisis trof namelijk vooral de .HC- en .1-wedstrijden. Voornamelijk van die wedstrijden moest Circus-Wanty Gobert het hebben. Daarnaast stond het Belgische team ook voor het eerst in jaren niet aan de start van de Tour de France.

De eerste twee overwinningen boekte Circus-Wanty Gobert al vroeg in het seizoen. In de Ronde van Murcia won smaakmaker Xandro Meurisse de eerste etappe. Een dag later sloeg de Belg aanvallen af van Josef Cerny en Lennard Kämna om zo ook het eindklassement naar zich toe te trekken. Later won Loïc Vliegen ook nog de Tour du Doubs en Danny van Poppel de Gooikse Pijl.

Een smetje op het seizoen is het uitblijven van korte noteringen in de grote wedstrijden. Alhoewel Aimé De Gendt nog wel knap vierde werd in de Bretagne Classic-Ouest France, lukte het de ploeg niet om goede uitslagen te rijden in wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen (15e), Luik-Bastenaken-Luik (24e) en Gent-Wevelgem (20e).

Moet opgemerkt worden dat Circus-Wanty Gobert vorig jaar nog een ProTeam was. In september werd bekend dat de formatie van teammanager Jean-François Bourlart de aandelen van Jim Ochowicz en diens Continuum Sport LCC, het bedrijf achter de CCC-ploeg, overgekocht. Daardoor is Intermarché-Wanty-Gobert in 2021 een WorldTour-team. Er is sprake van een overname en niet van een fusie. De UCI bevestigde in december dat de overname geldig is verklaard.

Aantal overwinningen: 4

Belangrijkste resultaten:

Ronde van Murcia –

Eerste etappe Ronde van Murcia –

Tour du Doubs –

Gooikse Pijl –

Bretagne Classic-Ouest France – 4e

Transfers

Omdat Intermarché-Wanty-Gobert aankomend jaar de sprong omhoog maakt naar de WorldTour, moest het rennersbestand flink worden uitgebreid. Hilaire Van der Schueren en co presenteerden aan het begin van de vorige maand negen nieuwe renners. Aan de andere kant vertrokken er vijf renners.

Xandro Meurisse is de grootste vertrekkende naam bij Circus-Wanty Gobert afgelopen winter. De 28-jarige renner was een van de best presterende renners van de ploeg de afgelopen jaren. Vaak werd Meurisse in verband gebracht met een WorldTour-team, maar uiteindelijk koos de coureur voor het Alpecin-Fenix van Mathieu van der Poel.

Met Yoann Offredo, Timothy Dupont en Fabien Doubey vertrok er nog meer Wanty-meubilair. Die eerste naam besloot zijn fiets aan de haak te hangen na een lange profcarrière. Dupont en Doubey maakten een overstap naar respectievelijk Bingoal-WB en Total Direct Energie. De laatste vertrekkende: Alfdan De Decker. De Decker kreeg twee jaar de tijd om zich te bewijzen, maar werd te licht bevonden. Hij koerst aankomend seizoen voor het continentale Tarteletto-Isorex.

De negen nieuwkomers vallen vooral op door hun klimcapaciteiten. Het is niet gek dat Intermarché-Wanty-Gobert juist daarop inzet. Aankomend seizoen rijdt het team alle grote rondes. De grootste naam is Louis Meintjes, die al meerdere keren bij de beste tien in de Tour de France eindigde. Na wat mindere jaren bij Dimension Data en NTT hoopt de Zuid-Afrikaan zich bij zijn nieuwe ploeg opnieuw uit te vinden. Met Rein Taaramäe en Jan Hirt haalt het team nog meer groteronde-ervaring in huis, terwijl met de komst van Georg Zimmermann wordt ingespeeld op de toekomst.

De Nederlander Taco van der Hoorn werd op de valreep gehaald voor de klassiekers, terwijl ook Baptiste Planckaert een rol van betekenis kan spelen in de (semi-)klassiekers. De Belg mist echter het voorjaar door aanhoudend blessureleed. Verder pikte Intermarché-Wanty-Gobert met Riccardo Minali en Jonas Koch nog twee rappe mannen op bij Nippo-Delko One Provence en het inmiddels gestopte CCC.

UIT

Alfdan De Decker (Tarteletto-Isorex)

Fabien Doubey (Total Direct Energie)

Timothy Dupont (Bingoal-Wallonie Bruxelles)

Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix)

Yoann Offredo (stopt)

IN

Jan Hirt (CCC Team)

Taco van der Hoorn (Jumbo-Visma)

Jonas Koch (CCC Team)

Baptiste Planckaert (Bingoal-Wallonie Bruxelles)

Lorenzo Rota (Vini Zabù-KTM)

Rein Taaramäe (Total Direct Energie)

Georg Zimmermann (CCC Team)

Louis Meintjes (NTT Pro Cycling)

Riccardo Minali (Nippo Delko One Provence)

Ambities voor 2021

Nieuwe performance manager Aike Visbeek gaf in een eerder interview met WielerFlits aan dat hij het eerste seizoen van Intermarché-Wanty-Gobert ziet als een overgangsjaar. In 2022 hoopt Visbeek dat de contouren van het jongste WorldTour-team definitief zichtbaar worden. Maar dat betekent niet dat Intermarché-Wanty-Gobert zonder ambities aan het seizoen begint. Een van de belangrijkere doelen is om in een grote ronde een rit te winnen.

Met renners als Georg Zimmermann, Andrea Pasqualon, Rein Taaramäe, Taco van der Hoorn, Louis Meintjes, Danny van Poppel, Jan Bakelants en Jan Hirt is dat idee nog niet eens zo gek bedacht. En wat te denken van Alexander Evans, die in 2019 nog een rit in de Ronde van de Toekomst won? Met Meintjes bij de eerste tien rijden in de Tour of Vuelta behoort ook tot de mogelijkheden, al wil de Zuid-Afrikaan er zelf geen resultaten op plakken.

Dan naar de klassiekers. Zeker in Belgische semiklassiekers als Le Samyn, Dwars door Vlaanderen, Dwars door het Hageland, en ga zo maar door, mag het team zichzelf de nodige druk opleggen. Loïc Vliegen, Aimé De Gendt, Taco van der Hoorn en – mits fit – Baptiste Planckaert behaalden in het verleden al goede uitslagen in deze wedstrijden. Aankomend jaar kan daar nog een schepje bovenop. “In de klassiekers hebben we de afgelopen vijf jaar weinig top-10-klasseringen gehaald. Volgend seizoen willen we dat met De Gendt en Vliegen gaan bewerkstelligen”, klonk Visbeek strijdvaardig.

De sprinters van Intermarché-Wanty-Gobert mogen daarnaast overwinningen en de broodnodige UCI-punten sprokkelen. Een belangrijke rol lijkt daarin weggelegd voor Danny van Poppel. “We hebben een duidelijk doel met de sprinttrein van Van Poppel. Hij is nog altijd een renner waar meer uit te halen is. We willen hem in alle rust en met vertrouwen een goed seizoen laten draaien.”

Maar met Andrea Pasqualon, Riccardo Minali en Jonas Koch als rappe mannen kan het team nog veel meer ereplaatsen verzamelen. Die eerste naam mag zelfs voor het eerst in zijn leven aantreden in de Giro d’Italia. Als de aankomst op zijn maat is geschreven, dan kan hij zomaar de eerste etappezege voor Intermarché-Wanty-Gobert in een grote ronde binnenhalen.

Selectie Intermarché-Wanty-Gobert 2021

Jan Bakelants (14/02/1986)

Jeremy Bellicaud (08/06/1998)

Aimé De Gendt (17/06/1994)

Jasper De Plus (11/06/1997)

Ludwig De Winter (31/12/1991)

Theo Delacroix (21/02/1999)

Tom Devriendt (29/10/1991)

Christian Odd Eiking (28/12/1994)

Alexander Evans (28/01/1997)

Quinten Hermans (29/07/1995)

Jan Hirt (21/01/1991)

Jonas Koch (25/06/1993)

Wesley Kreder (04/11/1990)

Maurits Lammertink (31/08/1990)

Louis Meintjes (21/02/1992)

Riccardo Minali (19/04/1995)

Andrea Pasqualon (02/01/1988)

Simone Petilli (04/05/1993)

Baptiste Planckaert (28/09/1989)

Lorenzo Rota (23/05/1995)

Rein Taaramae (24/04/1987)

Taco van der Hoorn (04/12/1993)

Corné van Kessel (07/08/1991)

Kévin van Melsen (01/04/1987)

Boy van Poppel (18/01/1988)

Danny van Poppel (26/07/1993)

Pieter Vanspeybrouck (10/02/1987)

Loic Vliegen (20/12/1993)

Georg Zimmermann (11/10/1997)

Totaal: 29 renners

