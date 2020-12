Alfdan De Decker vindt onderdak bij Tarteletto-Isorex

De Antwerpse sprinter Afdan De Decker rijdt vanaf 1 januari 2020 in het shirt van Tarteletto-Isorex. De Decker reed de voorbij twee jaar voor Circus-Wanty Gobert, maar hij bij de ploeg van manager Bourlart niet mee de stap naar de WorldTour zetten.

De Decker is 24 en liet in 2017 voor het eerst van zich spreken met twee ritzeges in de Poolse Course Cycliste de Solidarnosc en podiumplaatsen in de Schaal Sels, GP Criquielion en GP de Lillers. Het leverde de Antwerpenaar een contract bij Wanty Gobert op.

Daar reed hij de voorbije twee jaar vooral in dienst van onder meer Timothy Dupont en Danny van Poppel. Zelf behaalde hij wel ereplaatsen in de GP Marcel Kint (2019) en de GP Monseré (2020). In Zwevegem werd hij geklopt door de Fransen Cocquard en Bouhanni, in Roeselare door Fabio Jakobsen en zijn ploegmaat Dupont.

Volgend jaar zal De Decker dus voor Tarteletto-Isorex uitkomen. Hij tekende er een overeenkomst voor één jaar. Een 1.1-wedstrijd winnen, wordt zijn grote doel. Tarteletto-teammanager Peter Bauwens laat weten dat hij nog een plek beschikbaar heeft voor 2021.