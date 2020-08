Arkéa-Samsic verlengt contract van vijf Fransen tot eind 2021 woensdag 5 augustus 2020 om 08:44

Emmanuel Hubert, teammanager van Arkéa-Samsic, kondigde gisteravond vijf contractverlengingen aan: Maxime Bouet, Anthony Delaplace, Romain Hardy, Laurent Pichon en Alan Riou blijven allemaal één jaar langer bij het ProTeam.

Hubert noemt Maxime Bouet (33) een van de beste helpers van de ploeg. “En een die zich honderd procent kan wegcijferen voor zijn kopmannen. Bovendien is hij altijd goedgezind. Ook niet onbelangrijk in de groep”, klinkt het. Anthony Delaplace (30) is voor de manager een waardevolle en trouwe pion, die nooit rekent. “En hij kan temporijden als geen ander. Als aanvaller vindt hij op een dag een opening die hem het succes zal opleveren dat hij verdient.”

Romain Hardy (31) won vorig jaar een rit in de Tour de Savoie Mont Blanc. “Een hele complete renner”, noemt Hubert hem. “Hij kan klimmen, hij is snel in een kleine groep en bekwaam zich volledig te geven voor het collectief als dat nodig is.” Laurent Pichon (34, inzetfoto) is de vertrouwensman van Nacer Bouhanni. “Zowel naast als in de koers. Laurent is een topper om de sprinttrein op de rails te zetten.”

De laatste is Alan Riou (23), de enige niet-dertiger in het vijftal dat zijn contract met een jaartje kon verlengen. “Een jonge kerel die elk seizoen progressie maakt”, vertelt Emmanuel Hubert daarover. “Geen lawaaimaker en zijn beroepsernst wordt door iedereen geprezen. We hebben hem begin dit jaar al vooruitgang zien boeken en die werd ons deze week nog eens bevestigd tijdens la Route d’Occitanie.”

Met de vijf verlengingen heeft Arkéa-Samsic vandaag al 21 renners onder contract voor 2021.