Taco van der Hoorn debuteert in grote ronde: “Droom die uitkomt”

Welke van de drie het wordt, laat Taco van der Hoorn nog in het midden. Maar dat de 27-jarige renner dit seizoen bij zijn nieuwe ploeg Intermarché Wanty Gobert debuteert in een grote ronde, staat wel vast.

Dat vertelde Van der Hoorn in een video-interview met de media tijdens het trainingskamp van de ploeg in L’Albir. “Dat is wel het plan, dat is wel de insteek, dat gaat wel gebeuren. En welke van de drie het ook wordt, het wordt fantastisch om er te rijden. Om een grote ronde te rijden, is als een droom die uitkomt. Bij Jumbo-Visma was dat niet gelukt. Nu kan het wel en ook nog in een aanvalsrol die mij heel goed moet liggen.”

De renner, die opgroeide in De Zilk, zag tot zijn teleurstelling dat zijn contract bij Jumbo-Visma afgelopen seizoen niet werd verlengd. Nadat hij dat te horen kreeg, probeerde hij zo goed mogelijk te presteren om zich in de kijker van andere ploegen te rijden. Toen hij na de laatste koers nog geen contract had, nam de stress wel toe. “Ik kon er toen zelfs niets meer aan doen. Ik vond het in die periode wel lastig om maar te moeten wachten of er een telefoontje zou komen.”

Van der Hoorn sprak er ook veel collega-renners over. “Wie er wel en wie er geen contract kregen, was wel het gesprek in de koers. In de laatste maanden leek het er vrij slecht uit te zien, want ook vaste waarden in de WorldTour als Dimitri Claeys en Sander Armée hadden lang geen contract. Je ziet het ook aan Pim Ligthart, die nu is gestopt omdat hij geen ploeg kon vinden. Dat is ook een hartstikke goede renner.”

Bewijzen

In november werd de oud-winnaar van de Schaal Sels, de Primus Classic en een etappe in de BinckBank Tour aangekondigd door BEAT Cycling. Toch kon hij niet veel later alsnog de overstap maken naar het WorldTeam van Hilaire Van der Schueren. “Eigenlijk was het plan om naar BEAT te gaan, daar te vlammen en me zo in de kijker te rijden. Dat ik me nu meteen al kan bewijzen, daar ben ik natuurlijk superblij mee.”

Bij Jumbo-Visma vervulde hij veelal een dienende rol, maar bij zijn nieuwe ploeg krijgt hij wellicht weer meer vrijheid. “Hier is geen Wout van Aert”, lacht hij. Om daaraan toe te voegen: “Ik heb me wel ontzettend vermaakt hoor door voor Wout te werken. Het was super om met hem bijna de Ronde van Vlaanderen te winnen. Bij Roompot was ik juist de man die uitslagen moest rijden. Hier wordt het een combinatie van beide.”

De focus ligt in eerste plaats op de klassiekers. “Daar wil ik zo goed mogelijk scoren. Van Omloop Het Nieuwsblad tot Roubaix wil ik goed zijn. Als ik bewijs dat ik goed genoeg ben, krijg ik kansen. Als ik niet goed genoeg ben, niet. Het wordt sowieso een andere rol dan bij Jumbo-Visma. Of ik nu in de diepe finale kom, of dat ik Aimé De Gendt of Andrea Pasqualon moet helpen; we moeten flexibel zijn en zorgen dat we met de ploeg het beste resultaat rijden.”