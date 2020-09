Circus-Wanty Gobert koopt WorldTour-licentie van CCC

Circus-Wanty Gobert komt volgend jaar uit op WorldTour-niveau. Het Belgische ProTeam van teammanager Jean-François Bourlart heeft de aandelen van Jim Ochowicz en diens Continuum Sport LCC overgekocht. Maandagavond bereikten de partijen een akkoord over de overname. Er is geen sprake van een fusie.

Daardoor is de ploeg van onder andere Danny van Poppel, Maurits Lammertink en Quinten Hermans voor de komende drie jaar verzekerd van deelname aan onder andere de Tour de France. Dat is dinsdagmiddag op een persconferentie bekendgemaakt. Achter de schermen is men bij het Waalse team druk bezig om het huidige budget van zeven miljoen euro te verhogen. De drie hoofdsponsoren zouden dit op eigen initiatief hebben voorgesteld bij Bourlart.

Ochowicz zelf zal als adviseur optreden voor het derde Belgische team in de WorldTour. De Amerikaan gaat zijn ervaringen delen om zo de transitie naar het hoogste niveau te maken. “We zijn blij dat we de weg naar de WorldTour kunnen plaveien voor Circus-Wanty Gobert”, aldus de Amerikaan. “Door onze ervaring zijn we in een goede positie om deze ploeg waar nodig te assisteren met hun transitie. Door ambitieuze lange termijn-doelen en een gedeelde visie, is het een ideale match.”

Bourlart heeft werk aan de winkel

Bourlart is vanzelfsprekend in zijn nopjes met het grote nieuws. “Het moment moest goed zijn, de structuur moest er klaar voor zijn en onze partners moesten willen volgen”, stelt hij. “We zijn daarom trots om dit project van Jim Ochowicz en Gavin Chillcot over te nemen en aan de UCI de continuïteit van Continuum Sports in de WorldTour te garanderen. We zullen er alles aan doen om de toekomst te verzekeren. Ik ben er zeker van dat we een succesvol WorldTour-team zullen zijn.”

Wel staat het Belgische team dan de nodige stappen te zetten. Op dit moment staan er voor 2021 nog maar achttien renners onder contract, waar er 32 zijn toegestaan. Omdat er geen sprake is van een fusie, is nog onduidelijk wat er staat te gebeuren met de huidige lopende overeenkomsten van de CCC-renners. Dit gaat om de Tsjech Jan Hirt, de Duitsers Jonas Koch en Georg Zimmermann, de Russen Pavel Kochetkov en Ilnur Zakarin en de Hongaar Attila Valter.

Naar verluidt staat Zakarin echter in de belangstelling van Gazprom-RusVelo en kan Valter een contract ondertekenen bij Groupama-FDJ. Zimmermann zou dan weer aan de slag kunnen bij NTT Pro Cycling, maar ook daar zitten ze in de slechte papieren. Het Zuid-Afrikaanse WorldTour-team heeft nog geen sponsor voor komend jaar, waardoor er nog renners als Michael Valgren, Victor Campenaerts, Giacomo Nizzolo, Edvald Boasson Hagen en oude bekende Enrico Gasparotto zijn op te halen.

Lopende contracten voor Circus-Wanty Gobert 2021

Jérémy Bellicaud (22)

Aimé De Gendt (26)

Jasper De Plus (23)

Ludwig De Winter (27)

Théo Delacroix (21)

Odd Christian Eiking (25)

Alexander Evans (23)

Quinten Hermans (25)

Wesley Kreder (29)

Maurits Lammertink (30)

Simone Petilli (27)

Baptiste Planckaert (32)

Lorenzo Rota (25)

Rein Taaramäe (33)

Corné van Kessel (29)

Boy van Poppel (32)

Danny van Poppel (27)

Loïc Vliegen (26)

Doorlopende contracten CCC

Jan Hirt (29)

Jonas Koch (27)

Pavel Kochetkov (34)

Attila Valter (22)

Ilnur Zakarin (31)

Georg Zimmermann (22)