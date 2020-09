Ook Xandro Meurisse wordt ploegmaat van Mathieu van der Poel

De handtekeningen ontbreken nog, maar Xandro Meurisse (28) heeft een mondelinge overeenkomst met Alpecin-Fenix, het ProTour-team met Mathieu van der Poel als uithangbord. Meurisse wordt de vierde inkomende transfer voor het ambitieuze team.

Meurisse (Circus-Wanty Gobert) kondigde maanden geleden al aan dat hij een stap hogerop wilde zetten. Liefst naar de WorldTour, zegde hij er toen bij. Na een aantal verkennende gesprekken bleven NTT en Cofidis over. En omdat het Zuid-Afrikaanse team nog steeds op zoek is naar een nieuwe naamsponsor, lag Cofidis in poleposition. Volgens onze bronnen rond het Franse team lag zijn contract al klaar.

Maar… Meurisse bleek nóg meer gecharmeerd door Alpecin-Fenix, de ploeg rond Mathieu van der Poel. Het voorbije weekend geraakten de gesprekken met de broers Roodhooft in een plotse stroomversnelling en de twee partijen kwamen uiteindelijk tot een akkoord, dat in principe eerstdaags bekrachtigd zal worden.

De Bondt verlengde vorig jaar al

Naast Jasper Philipsen, Lionel Taminiaux en Edward Planckaert wordt Meurisse de vierde inkomende transfer voor Alpecin-Fenix, dat gestaag verder bouwt aan de toekomst. Van een stap naar de WorldTour is voorlopig nog geen sprake, maar als het team erin slaagt om na de klassiekers Arkéa-Samsic van de leidersplaats in ProTour-ranking te verdringen, krijgt het sowieso overal startrecht.

Ook Dries De Bondt rijdt volgend jaar overigens nog steeds voor Alpecin-Fenix. De nieuwe Belgische kampioen had oorspronkelijk een overeenkomst voor twee jaar (2019 – 2020), maar De Bondt bevestigde ons gisteren dat dat contract vorig jaar al werd opengebroken en verlengd tot eind 2021.