Taco van der Hoorn op weg naar Intermarché Wanty Gobert

Taco van der Hoorn krijgt alsnog een kans in de WorldTour. Onlangs werd bekend dat hij bij BEAT Cycling tekende, maar die ploeg laat nu weten dat de geboren Rotterdammer toch op het hoogste niveau actief blijft. Volgens bronnen van WielerFlits kan hij aan de slag bij Intermarché Wanty Gobert, de opvolger van Circus-Wanty Gobert in het peloton.

In de tweede helft van de zomer werd bekend dat Van der Hoorn op weg naar de uitgang was bij Jumbo-Visma, de ploeg waar hij de afgelopen twee jaar voor koerste. In november bleek hij een contract bij BEAT Cycling te hebben getekend. “Ik heb voor BEAT gekozen omdat zij momenteel de beste continentale ploeg zijn. Mijn doel is eigenlijk om weer te laten zien dat ik koersen kan winnen. Ik hoop vooral uitslagen te rijden in .1-wedstrijden, om me zo weer in de kijker te rijden op het professionele niveau”, liet hij weten via de ploeg.

BEAT Cycling laat nu echter weten dat Van der Hoorn in 2021 niet de kleuren van de ploeg gaat verdedigen. De renner maakt namelijk alsnog de overstap naar de WorldTour. “Dit was een unieke kans voor mij die ik niet kon laten liggen”, laat hij weten via BEAT. “Natuurlijk is het jammer dat het nu niet doorgaat bij BEAT, maar tegelijkertijd ben ik heel blij dat ik weer op WorldTour-niveau kan koersen. Ik was onder de indruk van de structuur die BEAT heeft neergezet.” Volgens bronnen van WielerFlits is hij op weg naar Intermarché Wanty Gobert.

In de korte tijd die nog resteert, gaat de wegploeg van BEAT Cycling op zoek naar een vervanger.