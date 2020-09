‘Timothy Dupont verkast naar Bingoal-Wallonie Bruxelles’ donderdag 24 september 2020 om 08:30

Timothy Dupont rijdt de komende twee seizoenen voor Bingoal-Wallonie Bruxelles. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De 32-jarige sprinter vertrekt na drie jaar bij Circus-Wanty Gobert.

Dupont kwam in 2018 over van Veranda’s Willems-Crélan, waar hij twee jaar gekoerst had en ook zijn doorbraak beleefde. Daarvoor kwam hij uit voor louter continentale ploegen, zoals Roubaix Lille Métropole.

Op de erelijst van Dupont staan onder meer Nokere Koerse, het Kampioenschap van Vlaanderen, de GP Jef Scherens en de Schaal Sels. Zijn laatste profzege dateert van juli 2019, toen hij de openingsrit van de Ronde van Wallonië won.

Naast Dupont raakt Circus-Wanty Gobert na dit jaar ook Fabien Doubey (Total Direct Energie) en Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) kwijt. Daar heeft het ProTeam van Hilaire Van der Schueren onder meer Rein Taaramäe en Baptiste Planckaert voor teruggehaald.