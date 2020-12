Aike Visbeek: “Komend jaar is een overgangsjaar voor Intermarché-Wanty-Gobert”

Interview

Aike Visbeek (44) is terug in de WorldTour. Na een jaar als sportief leider van de continentale opleidingsploeg SEG Racing Academy keert hij terug op het hoogste niveau, als Performance Manager van de nieuwe WorldTour-ploeg Intermarché-Wanty-Gobert.

Wanneer kwam deze nieuwe uitdaging bij Intermarché-Wanty-Gobert op je pad?

“Laat ik vooropstellen dat het mijn intentie was om minstens twee jaar Acedemy Director bij SEG Racing Academy te blijven. Dat was ook heel de zomer mijn plan. Totdat eind augustus meerdere ploegen bij mij aanklopten, waaronder enkele WorldTour-teams, met een aanbieding voor een rol als performance manager. Toen die gesprekken liepen, meldde ook Circus-Wanty Gobert zich.”

“Ze lieten meteen weten de stap naar de WorldTour te willen maken. Dat wilden ze met een performance manager doen. Een nieuw iemand, die met een frisse blik de organisatie kan helpen deze stap te zetten.”

Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen?

“Ze wisten dat ik in 2013 bij Argos-Shimano de overgang heb meegemaakt van ProContinentaal- naar WorldTour-niveau. Dat was een belangrijke reden om mij te spreken. Ik heb een aantal calls gehad met het teammanagement, met ploegleider Hilaire Van der Schueren en met hoofdtrainer Frederik Veuchelen. Ik kreeg daar een heel goed gevoel bij.”

Meerdere WorldTour-ploegen wilden graag met je samenwerken. Wat gaf de doorslag om voor Intermarché-Wanty-Gobert te kiezen?

“Een van combinatie van factoren. De belangrijkste factor is dat we een aantal zaken opnieuw gaan inrichten. Voor mij is er een groter speelveld dat ik zelf mag invullen. Ze willen het meer planmatig en wetenschappelijk aanpakken.”

“Andere belangrijke factoren zijn het grote vertrouwen dat direct in mij is uitgesproken. En het feit dat er een stabiele basis ligt met een aantal grote sponsors, maar ook een goede businessclub die ploeg steunt.”

“En ik loop inmiddels lang genoeg in de wielersport mee om te weten dat een functie als performance manager niet altijd leuker of mooier is bij een rijkere of grotere ploeg. Maar laten we niet vergeten dat deze ploeg wel al drie jaar achter elkaar de Europe Tour heeft gewonnen, met bescheiden middelen, en daarmee ook deelname aan de Tour de France. Ook dat sprak mij aan toen ik me in de ploeg ben gaan verdiepen.”

“Als je zeven jaar ploegleider bent geweest en je wordt Academy Director bij een continentale opleidingsploeg, dan is dit misschien wel een logische volgende stap. Als performance manager die vanuit een underdogrol de WorldTour betreedt, om van daaruit verder te groeien.”

Was dit ook het plan na je vertrek bij Team Sunweb? Terug naar neutraal terrein om van daaruit weer terug te keren in de WorldTour?

“Eigenlijk wel. Toen ik weg ging bij Team Sunweb (september 2019, red.) waren er nog wat mogelijkheden om in de WorldTour te blijven. Maar ik heb heel bewust gekozen voor de functie van Academy Director bij SEG Racing Academy, omdat ik meer verantwoordelijkheden wilde hebben. Niet alleen over het sportieve aspect, maar ik wilde ook mijn organisatorische en managementkwaliteiten verder uitbouwen. Bij SEG kon ik echt mijn ei kwijt.”

Welke grote les uit de overgang van Argos-Shimano naar de WorldTour neem je mee naar Wanty?

“Er zijn best wat zaken waar we bij Argos-Shimano tegenaan liepen. (lacht) De belangrijkste les is genoeg renners in de selectie hebben. Bij Argos-Shimano hadden we te weinig renners. Dat heeft ons toen behoorlijk achtervolgd bij het maken van opstellingen. In sommige wedstrijden stonden we soms met te weinig renners aan de start.”

“Bij Wanty zijn ze zich daar goed van bewust. In deze situatie is het beter twee renners te halen dan één heel goede. Een ander belangrijk punt is dat je niet altijd de meest commercieel interessante keuze moet maken. Bijvoorbeeld op het gebied van sportvoeding. Er zijn wellicht merken die meer betalen, maar het is ook belangrijk om een keuze te maken in kwaliteit en daar in te durven investeren.”

“Wij gaan bijvoorbeeld met meer hoogwaardige sportvoeding werken. Dat was nog een ondergeschoven kindje bij deze ploeg. Niet dat ze het heel slecht deden, maar er zijn de afgelopen twee, drie jaar grote ontwikkelingen op dit gebied.”

“Wat je ziet is dat de afgelopen drie jaar een best groot verschil is ontstaan tussen ploegen, op het gebied van kennis en begeleiding. Met deze ploeg willen we een inhaalbeweging maken. Dat maakt ons ook een stuk interessanter voor renners. Bij ons heb je niet een zestal sterren die in veel koersen een rol als kopman op zich nemen.”

De functie van performance manager bestond nog niet bij Intermarché-Wanty-Gobert. Hoe ziet jouw rol eruit?

“Ik ben eindverantwoordelijk voor het performanceplan; de opstellingen, de strategie, waar we willen scoren… Een schakel tussen trainers, ploegleiders en het management, waarbij ik dus veel samenwerk met de ervaren Hilaire Van der Schueren als hoofdploegleider en Frederik Veuchelen als hoofdtrainer.”

“Je hebt de ploegleiders die hun ideeën hebben over hoe je in een wedstrijd kunt scoren, je hebt de trainers die verantwoordelijk zijn voor de voorbereidingen. Het is aan mij om dat in kaart te brengen, zodat er planmatig naar een doel toegewerkt kan worden.”

“Om een voorbeeld te geven: bij deze ploeg zijn augustus en september de maanden waarin altijd goed gepresteerd wordt. In die periode zijn veel koersen die goed bij onze renners passen, veel klassiekers en semi-klassiekers. Maar ook wedstrijden die in de achtertuin van een aantal sponsors worden verreden, zoals Binche-Chimay-Binche en de GP Wallonie.”

“Voor ons is het dus heel belangrijk dat we goed door de eerste helft van het seizoen komen, zodat we in die maanden kunnen presteren. Om dat te realiseren was volgens teammanager Jean-François Bourlart iemand nodig die dat met een helikopterview kan bekijken, iemand die het trainersgedeelte en ploegleidersgedeelte kan managen.”

“Wat er ook bij hoort, is het aantrekken van nieuwe renners en de scouting van talenten, zodat we niet alleen toppers hoeven te halen bij andere ploegen. We hebben geen groot budget, maar we kunnen wel iets bieden wat grote ploegen niet kunnen bieden aan talenten. Bij ons krijg je eerder de vrijheid om in finales voor eigen kansen te rijden.”

Vrees je niet voor een rol als doorgeefluik? Toppers uit eigen kweek die, zodra ze op topniveau presteren, worden weggekaapt door de grote en rijke teams?

“Ik weet niet of dat zo gaat zijn… We hebben met Intermarché een grote sponsor erbij. Maar het kan natuurlijk altijd, dat zie je bij Team Sunweb ook. Veel renners die vanuit Sunweb doorstromen naar grotere ploegen, dat risico heb je altijd.”

“De budgetsituatie bepaalt hoe lang een renner bij je wil blijven, maar je ziet bij deze ploeg geen heel hoog verloop van renners. Er zijn heel wat renners die al meerdere jaren bij onze ploeg rijden. Dat zie je ook bij Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step. Daar wordt nog steeds gepresteerd, maar heerst er ook een familiaire sfeer. Onze ploeg is daar ook een goed voorbeeld van.”

Wat zijn de grote doelen in 2021?

“Eén belangrijk doel is een rit winnen in een grote ronde, daar zetten we op in. In de klassiekers hebben we de afgelopen vijf jaar weinig top-10 klasseringen gehaald. Volgend seizoen willen we dat met Aimé De Gendt en Loïc Vliegen gaan bewerkstelligen.”

“We hebben ook een duidelijk doel met de sprinttrein van Danny van Poppel. Hij is nog altijd een renner waar meer uit te halen is. En we willen hem in alle rust en met vertrouwen een goed seizoen laten draaien. En hopelijk met de sprinttrein een paar mooie resultaten neerzetten.”

Hoeveel jaar denk jij nodig te hebben om deze ploeg helemaal op en top te laten functioneren?

“Aankomend jaar zie ik echt als een overgangsjaar. Het zal niet makkelijk zijn. Ik hoop dat het tweede jaar in de WorldTour een jaar wordt waarin je de contouren kan zien van een ploeg waar aan de ene kant een instroom is van een aantal toptalenten, en aan de andere kant met een goede topsportmentaliteit en met goed materiaal de juiste voorwaarden worden gecreëerd om renners te verbeteren.”

“Niet meer een 34-jarige topper bij een andere ploeg weghalen, maar juist jongere renners, die nog vóór hun doorbraak zitten, de volgende stap laten zetten. Daar zijn we nu heel hard voor aan het werk.”

Mik je dan ook op een specifieke positie op de WorldTour-ranking of is dat voorlopig totaal niet interessant?

“Daar heb ik nog niet naar gekeken. Het blijft een feit dat je voor de WorldTour ook punten moet halen. Er moet dus een slim plan neergelegd worden en daar ben ik eindverantwoordelijk voor.”

“Het is natuurlijk verleidelijk om alle ballen op bijvoorbeeld WorldTour-rittenkoersen als de Ronde van Catalonië of de Ronde van het Baskenland te mikken, maar misschien moeten we wel op andere wedstrijden focussen.”

“Een goed voorbeeld: stel we willen per se Strade Bianche winnen. Dat is best wel lastig met de rennersgroep die wij hebben. In bijvoorbeeld de Trofeo Laigueglia hebben we een betere kans. Voor een renner als Maurits Lammertink is Laigueglia een mooi doel. Daar voelen we ons zeker niet te groot voor, om in dit soort wedstrijden een goed resultaat na te jagen.”