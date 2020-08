Circus-Wanty Gobert versterkt zich met Rein Taaramäe

Fabian Doubey verlaat Circus-Wanty Gobert voor Total Direct Energie, meldden we eerder al. De 33-jarige Est Rein Taaramäe maakt volgens onze bronnen de omgekeerde beweging en vervoegt volgend jaar het Waalse Pro Team.

Na een korte stageperiode bij Cofidis werd Taaramäe in 2008 prof bij de Franse kredietverstrekker. In 2011 boekte hij met ritwinst in de Vuelta zijn eerste groot succes. In 2015 verhuisde hij naar Astana. Het werd een van zijn beste seizoenen met onder meer eindwinst in de Vuelta a Burgos en de Noorse Arctic Race.

Zijn verblijf bij Astana duurde maar één jaar. In de loop van 2015 tekende hij een overeenkomst voor twee jaar bij Katusha. In 2016 won hij een etappe in de Giro d’Italia en boekte hij rit- en eindwinst in de Ronde van Slovenië. Sinds 2018 rijdt Taaramäe in dienst van Total Direct Energie, waar hij eind dit jaar vertrekt.

Bij Circus-Wanty Gobert kan de Est wellicht een rol als vrijbuiter spelen. De voorbije jaren zagen we Taaramäe wel meer in de rol van aanvaller. En op een goede dag kan hij ook uit de voeten in de bergen. Van 2009 tot vorig jaar startte Rein Taaramäe overigens elk jaar in minstens één grote ronde.