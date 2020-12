Riccardo Minali maakt selectie Intermarché-Wanty-Gobert compleet

Riccardo Minali verdedigt in 2021 de kleuren van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. De 25-jarige Italiaanse sprinter maakt de overstap van NIPPO DELKO One Provence en tekent voor één seizoen.

Minali begon zijn profcarrière in 2017 bij Astana. In zijn tweede jaar bij de Kazachstaanse formatie won hij twee ritten in de Tour de Langkawi, zijn enige profzeges tot dusver. Na een jaar bij Israel Cycling Academy reed hij afgelopen seizoen in Franse loondienst. Nadat zijn contract niet verlengd werd, vindt hij in Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux een nieuwe werkgever. “Ik kijk uit naar de terugkeer op het hoogste niveau en wil het komende jaar mijn kwaliteiten aan het team tonen”, vertelt een verheugde Minali in het persbericht

Performance manager Aike Visbeek geeft aan dat Minali zich namens de ploeg mag gaan mengen in de massasprints. “Hij heeft een verleden op de piste en een rijke lijst ereplaatsen op de weg. In snelle sprints beschikt hij over de mogelijkheid om de overwinning binnen te halen, mits hij in de voorbereiding van de sprint goed ondersteund wordt”, geeft hij aan.

Minali – zoon van oud-renner Nicolas Minali – is de negende nieuwkomer. De Belgische WorldTour-formatie heeft met deze transfer zijn selectie voor 2021 compleet en begint aan het nieuwe seizoen met 29 renners.

Selectie Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 2021

Jan Bakelants

Jeremy Bellicaud

Aimé De Gendt

Jasper De Plus

Ludwig De Winter

Theo Delacroix

Tom Devriendt

Odd Christian Eiking

Alexander Evans

Quinten Hermans

Jan Hirt

Taco van der Hoorn

Corné van Kessel

Jonas Koch

Wesley Kreder

Maurits Lammertink

Louis Meintjes

Riccardo Minali

Andrea Pasqualon

Simone Petilli

Baptiste Planckaert

Danny van Poppel

Boy van Poppel

Lorenzo Rota

Rein Taaramäe

Kévin Van Melsen

Pieter Vanspeybroeck

Loïc Vliegen

Georg Zimmermann