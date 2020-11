Yoann Offredo (33) hangt fiets definitief aan de haak: “Schade aan de enkel onherstelbaar”

De Omloop Het Nieuwsblad 2020 zal de laatste wielerwedstrijd zijn waar Yoann Offredo aan de start stond. De 33-jarige Fransman ondervindt te veel last van een enkelblessure die hij opliep bij een val in de GP Denain 2019 en moet zijn carrière noodgedwongen beëindigen. “Al bevind ik mij nog in de ontkenningsfase”, zucht hij.

De valpartij vond plaats op een kasseienstrook van de bewuste GP Denain. Offredo was even buiten bewustzijn. Toen hij tijdens het toedienen van de eerste zorgen weer bij zijn zinnen kwam, gaf hij aan pijn te hebben aan zijn nek- en rugwervel. De hulpdiensten namen geen risico, lieten een helikopter overkomen en vlogen Offredo naar een ziekenhuis in het nabij gelegen Lille.

In eerste instantie werd gevreesd voor een definitieve verlamming en onherstelbare schade aan het ruggenmerg. Maar de schade bleek mee te vallen en de verlamming ebde snel weg. Een goede maand later hervatte hij al de competitie. Meer zelfs, Offredo kon zich terdege voorbereiden op de Tour de France, die hij – in het shirt van Wanty-Gobert – nog zou uitrijden ook. Alleen blijkt nu dat de Franse aanvaller nooit pijnvrij is geweest. Vooral de rechterenkel is een probleem gebleven.

Depressieve fase

In het najaar van 2019 onderging Offredo uiteindelijk een peestransplantatie in die rechterenkel. Nu blijkt dat de schade onomkeerbaar is. Zijn chirurg liet hem weten dat het over en out was met professioneel fietsen. “Ik kan niet eens meer normaal lopen”, vertelt Offredo in een emotionele getuigenis aan de Franse sportkrant L’Equipe. “Sinds meer dan een jaar veroorzaakt elke pedaalslag een enorme pijn.”

Offredo is dus renner af, en daar heeft hij het naar eigen zeggen nog moeilijker mee dan met de pijn waar hij mee leeft. “Uit respect voor alle mensen die me hebben gesteund en om de teams waarvoor ik uitkwam (Française des Jeux en Wanty Gobert, red) te bedanken voor de kansen die ik kreeg, wilde ik een post op mijn social media-kanalen schrijven. Maar ik kan het niet. Nog steeds niet. Ik verkeer nog in de ontkenningsfase.”

Waarna de Fransman het over een vorm van depressie heeft. “Alleen rust op dat woord nog steeds een taboe in onze gemeenschap. Vorig jaar stopten Peter Kennaugh en Marcel Kittel vanwege een depressie, maar de meeste renners drukken zich niet uit of verschuilen zich achter andere, materiële dingen. Ook bij mij is de psychologische impact enorm. Ik heb ook de gevolgen van dat ongeluk in Denain altijd genegeerd. Opnieuw kunnen fietsen was belangrijker. Dat gevoel overheerste.”

Huilend wakker worden

“Ik heb alle oriëntatiepunten verloren die de voorbije vijftien jaar mijn leven hebben gedomineerd”, zegt hij. “Ik fietste vroeger dertig uur per week. Nu ben ik ’s nachts niet vermoeid genoeg om de slaap te vatten. Om drie uur lig ik nog wakker. ’s Morgen word ik soms huilend wakker. Ik had een bestaan als renner, het afzien deed me goed. Ik ging om met de kou, ik viel en ik stond weer op. Maar wie ben ik nu? Ik moet gewoon snel weer een doel in het leven vinden.”

Offredo heeft het verder ook nog over de verandering van zijn lichaam. “Ik was meer een klassiekerspecialist, maar ik aanbad het lichaam van de ronderenners”, geeft hij aan. “Slank en rank. Bijna aanleunend bij anorexia, zoals het lichaam van Romain Bardet. Ik wilder er ook zo uitzien, dus was ik ontzettend voorzichtig met wat ik at. Ja, ik was mager. Ondertussen ben ik een beetje bijgekomen, maar ik heb het gevoel dat ik door een zelfdestructieve fase moet om tien, vijftien kilogram bij te komen voor ik weer ga opstaan…”

Offredo gaat in januari opnieuw studeren. Master in de politieke wetenschappen, met als specialisatie journalistiek. De voorbije Tour was hij al aan de slag voor de Franse tv.