Circus-Wanty Gobert neemt drie renners over van CCC

Jan Hirt, Georg Zimmermann en Jonas Koch zullen ook volgend seizoen uitkomen op WorldTour-niveau. Circus-Wanty Gobert heeft besloten om deze renners over te nemen van CCC. De Belgische formatie maakte eind september bekend de WorldTour-licentie te hebben gekocht van de Poolse ploeg.

Koch heeft een contract getekend voor één seizoen, Zimmermann en Hirt zijn voor twee jaar onder de pannen. “Met Jim Ochowicz hadden we als doel vooropgesteld om ons bestaande rennersbestand met zo veel mogelijk renners van Team CCC aan te vullen”, zo vertelt algemeen manager Jean-François Bourlart.

“Jan Hirt en Georg Zimmermann hebben een profiel dat in ons team nog niet genoeg aanwezig was. Ze beschikken over de mogelijkheid om bergop en in rittenkoersen lang mee te gaan. Hirt heeft al bewezen wat hij in zijn mars heeft, Zimmermann is dan weer een veelbelovende jonge renner. Het is belangrijk dat ze samen met Jonas Koch de stap naar ons team maken.”

‘Ware ambassadeurs’

“Deze ervaren allround renner wordt een belangrijk element in de klassiekers en in de sprinttrein. Ik ben zeer tevreden dat we voor het eerst met Duitse en Tsjechische renners zullen werken. Hirt, Koch en Zimmermann zullen in hun land ware ambassadeurs zijn van ons Duits fietsenmerk CUBE, dat in Waldershof aan de grens met Tsjechië gevestigd is.”

De 29-jarige Hirt won vier jaar geleden de Ronde van Oostenrijk, reed al zes grote rondes en werd twaalfde in de Giro d’Italia van 2017. De beloftevolle Zimmermann (23) is momenteel actief in de Vuelta a España en is bezig aan zijn eerste seizoen op het hoogste niveau. De 27-jarige Koch kan dan weer goed uit de voeten in eendagskoersen.