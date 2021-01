Louis Meintjes wil oude gevoel vinden: “Ik ga er geen resultaat op plakken”

Louis Meintjes is aan zijn eerste weken bij Intermarché Wanty Gobert bezig. Deze winter kwam de klimmer over van NTT Pro Cycling, waar hij na drie jaar vertrok. Bij zijn nieuwe ploeg wil hij vooral zijn oude gevoel terugvinden.

Vanuit L’Albir, waar Intermarché Wanty Gobert op trainingskamp is, kijkt Meintjes met gemengde gevoelens terug op afgelopen seizoen. “Ik kan niet zeggen dat ik tevreden was”, vertelt hij aan de media via een videoverbinding. “Het was een moeilijk seizoen, maar er waren ook wel een paar positieve punten, zoals Tirreno-Adriatico (waar hij twaalfde eindigde, red.) bijvoorbeeld. Het was geen geweldig jaar, maar gezien de omstandigheden was het oké.”

Na drie seizoenen bij Dimension Data en NTT Pro Cycling verwisselde hij deze winter van ploeg. “Ik had een verandering nodig en Wanty kwam als een mooi project op me over, ook nu ze naar de WorldTour zijn overgestapt. België (Meintjes verbleef in zijn jonge jaren al in België als renner van de beloftenploeg UC Seraing, red.) is bovendien geen vreemd land voor me dus dat maakte de stap naar Wanty wat makkelijker. Ik ken de cultuur al een beetje.”

In het nieuwe seizoen wil hij vooral op zijn oude niveau terugkomen en krijgt daarbij de steun van zijn ploeg. “De afgelopen jaren werkte ik steeds hard, maar ik kreeg er weinig voor terug. Dat was niet makkelijk. Daarom ga ik dit seizoen ook niet voor een specifiek resultaat. De afgelopen jaren voelde ik wel dat als ik de benen had, ik nog met de besten mee kon. Nu moet ik nog consistenter worden. Ik wil het jaar goed beginnen en door goede resultaten vertrouwen opdoen.”

Tour de France

Meintjes begint het seizoen in Spanje met de Ruta del Sol, waarna ook Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië op zijn voorlopige planning staan. Later in het jaar zou hij graag de Tour de France rijden. “De Tour is nog niet zeker, want ik moet eerst laten zien dat ik het verdien. Voorheen deed ik meermaals de combinatie Tour-Vuelta en dat pakte vaak goed uit. Persoonlijk zou ik ook de Vuelta wel willen rijden.”

Het Tourparcours vindt hij evenwel niet ideaal. “De eerste week is meteen zwaar en er zijn veel tijdritkilometers. Voor het klassement is het geen ideale ronde. Het wordt een uitdaging wat we kunnen uitrichten. Voor mij waren de vorige routes beter, maar toch zijn er mogelijkheden. Een resultaat? Als ik naar de Tour ga en ik kan weer top 10 rijden, zou ik hartstikke blij zijn. Maar als ik me 100% voel, ik kan meedoen en het resultaat blijft vervolgens uit, dan ben ik ook al blij.”

Tussen de Tour en de Vuelta ligt overigens ook de Olympische Spelen. In 2016, in Rio, was de Zuid-Afrikaan er al eens bij in de wegkoers. In de sprint om de vierde plek met Julian Alaphilippe, Joaquim Rodríguez, Fabio Aru en Andrey Zeits werd hij zevende. Naar Tokio kijkt hij nog niet al te erg vooruit. “Mijn eerste doel is om in goede vorm de Tour te halen. Daarna zou ik in een goede conditie naar Tokio kunnen, maar dat zou een bonus zijn.”