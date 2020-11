Louis Meintjes kiest voor nieuw avontuur bij Circus-Wanty Gobert

Met Louis Meintjes heeft Circus-Wanty Gobert voor aankomend seizoen een nieuwe ronderenner aangetrokken. De Zuid-Afrikaanse klimmer werd al een tijdje gelinkt aan Circus-Wanty Gobert, maar nu is de deal ook definitief beklonken.

Meintjes kan al enkele mooie adelbrieven voorleggen met top 10-noteringen in de Tour de France (8e in 2016 en 2017) en de Vuelta a España (10e in 2015), maar de 28-jarige renner is de laatste jaren op zoek naar zijn beste benen. Zijn beste resultaten in 2020: een elfde plek in de Tour de Langkawi en een twaalfde stek in Tirreno-Adriatico.

Voor Meintjes zal de overstap naar Circus-Wanty Gobert niet aanvoelen als een cultuurshock, aangezien hij in zijn jonge jaren al in België verbleef als renner van het beloftenteam UC Seraing. “Ondanks deze volledig nieuwe uitdaging bij Circus-Wanty Gobert, zal het toch vertrouwd aanvoelen om na mijn beloftenperiode opnieuw in een Belgisch team te koersen.”

“België is namelijk het land waar het allemaal begon voor mij. Aankomend seizoen wil ik op één grote ronde focussen en daar uitblinken. Daarnaast wil ik op mijn best zijn in een kortere rittenkoers om een goed algemeen klassement uit de brand te slepen. Ik denk aan de Ronde van Catalonië of het Critérium du Dauphiné.”

Visbeek: “We hopen dat hij de draad weer kan oppakken”

De nieuwe performance manager Aike Visbeek zegt het volgende over Meintjes: “Met Louis willen we onze ploeg voor de WorldTour-koersen bergop versterken. Hij heeft de afgelopen jaren zijn capaciteiten al bewezen. We hopen dat hij de draad weer kan oppakken om zijn carrière de komende jaren bij ons weer in stijgende lijn verder te zetten.”

“Op zijn leeftijd van 28 jaar bereikt hij zijn volle kracht en een nieuwe ambitieuze omgeving in volle ontwikkeling zal hem motiveren om een volgende stap te zetten. We zullen voor hem een programma op maat maken, dat vooral op de zwaardere WorldTour-rittenkoersen gericht zal zijn.”