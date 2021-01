Wielerploegen 2021: Deceuninck-Quick-Step

In aanloop naar het wielerseizoen 2021 neemt WielerFlits alle wielerploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks ‘Wielerploegen 2021’ alle WorldTour-teams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan Deceuninck-Quick-Step.

Deceuninck-Quick-Step

Land: België

Sponsoren: Deceuninck (kunststofverwerkingsbedrijf) en Quick-Step (laminaatfabrikant)

Sinds: 2003 (als Quick-Step met nevensponsoren)

UCI-afkorting: DQS

Fietsensponsor: Specialized

Tenue 2021:

Vorig jaar

Deceuninck-Quick-Step is al jaren een winning machine en ook in 2020 reeg de ploeg van Patrick Lefevere de overwinningen aaneen. De sterrenformatie moest het in coronatijd weliswaar doen met heel wat minder zegeruikers (zeker in vergelijking met wonderjaren 2018 en 2019), maar aan het einde van de rit waren er toch nog 39 overwinningen behaald door de laminaatfirma. Met dank aan renners als Sam Bennett, Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe.

Bennett ontpopte zich in de Tour de France tot de absolute sprintkoning, Evenepoel wist de ene na de andere kleine rittenkoers op zijn naam te schrijven en Alaphilippe bleek nog maar eens een smaakmaker in de heuvelklassiekers én de Ronde van Frankrijk. Er waren over een heel seizoen nog meer lichtpuntjes te bespeuren.

Denk alleen al aan de stormachtige doorbraak van de Portugees João Almeida (die in de Giro d’Italia vijftien dagen de roze trui mocht aantrekken en als vierde eindigde in Milaan) en de aangename kennismaking met jongelingen Andrea Bagioli, Mauri Vansevenant en Jannik Steimle.

Toch was het niet alleen maar rozengeur en maneschijn in 2020, gezien de vele blessures van kopstukken als Evenepoel, Yves Lampaert, Mattia Cattaneo en natuurlijk Fabio Jakobsen. De horrorcrash van Jakobsen, die nog altijd in een revalidatieproces zit, in de Ronde van Polen staat nog altijd op het netvlies gebrand en hangt toch een beetje als een asgrauwe wolk boven het seizoen van Deceuninck-Quick-Step.

Net als de valpartij van Remco Evenepoel in de Ronde van Lombardije, waardoor de Belgische rondesensatie al veel te vroeg een punt moest zetten achter zijn seizoen en zo zijn vuurdoop in een grote ronde moest uitstellen.

Aantal overwinningen: 39

Belangrijkste resultaten:

Eindklassement Vuelta a San Juan –

Eindklassement Volta ao Algarve –

Kuurne-Brussel-Kuurne –

Eindklassement Vuelta a Burgos –

Eindklassement Tour de Pologne –

Tweede etappe Tour de France –

Tiende etappe Tour de France –

Eenentwintigste etappe Tour de France –

Puntenklassement Tour de France –

Brabantse Pijl –

Vierde etappe Vuelta a España

Driedaagse Brugge-De Panne –

Omloop Het Nieuwsblad –

Milaan-San Remo –

Giro dell’Emilia –

Brussels Cycling Classic –

Gent-Wevelgem –

Giro d’Italia – 4e

Transfers

Bij heel wat WorldTour-ploegen is er een ware stoelendans gaande, maar bij Deceuninck-Quick-Step is er eigenlijk bijzonder weinig gebeurd op de transfermarkt. Slechts één renner heeft besloten om andere oorden op te zoeken en dat is Bob Jungels. De Luxemburgse allrounder boekte de voorbije jaren grote successen in dienst van Patrick Lefevere. Denk alleen al aan zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik, maar Jungels was naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging.

De 28-jarige Jungels is bij zijn nieuwe werkgever AG2R Citroën uit op sportieve revanche, na een toch wel teleurstellend 2020. “Ik zocht naar een kans om kopman te worden in bepaalde wedstrijden. Vincent Lavenu gaf me die kans en ik ben heel blij met deze rol. Ik voel me meer een leider bij AG2R Citroën. Het is nu aan mij om deze status eer aan te doen.” Deceuninck-Quick-Step heeft besloten om geen directe vervanger in huis te halen.

Wel heeft de ploeg een plekje gereserveerd voor een oude bekende. Mark Cavendish keert na vijf jaar en avonturen bij Dimension Data en Bahrain McLaren terug naar de formatie waarmee hij toch wel grote successen wist te boeken. Cavendish is uiteraard heel erg blij met de handreiking van Deceuninck-Quick-Step, maar de vraag is of de Britse spurtbom van weleer nog van sportieve waarde kan zijn voor een van de beste ploegen ter wereld.

De ploeg wil Cav zo rustig mogelijk brengen, zo blijkt uit eerdere woorden van ploegleider Wilfried Peeters. “Cavendish moet tijd krijgen. We gaan hem op een rustige manier brengen. Wij moeten ook ondervinden waar hij conditioneel staat en wat hij kan, want op dit moment weten we niet wat hij waard is. De bedoeling is om hem eerst zijn zelfvertrouwen terug te geven, daarna kan er gepraat worden over prestaties.”

Lees ook: Keert Mark Cavendish nog terug aan de top? “Niet meer op niveau Tour de France”

De tweede en laatste nieuwkomer komt uit Tsjechië en luistert naar de naam Josef Černý. De 27-jarige hardrijder kwam vorig seizoen nog uit voor CCC, maar de Poolse formatie besloot de stekker uit het project te trekken en dus moest ook Černý op zoek naar een nieuwe werkgever voor de komende seizoenen. Lefevere twijfelde niet en dus koerst de winnaar van de Giro-etappe naar Asti dit jaar aan de zijde van landgenoot Zdeněk Štybar.

Lefevere sprak van een buitenkans. “We hebben al een sterke ploeg voor 2021, maar de kans om Josef te halen wilden we niet laten schieten. Hij is een sterke en hardwerkende renner die iets kan toevoegen aan de groep. En hij kan zelf ook een uitslag rijden.”

UIT

Bob Jungels (AG2R Citroën Team)

IN

Mark Cavendish (Bahrain McLaren)

Josef Černý (CCC)

Ambities voor 2021

Het coronavirus waart wereldwijd nog altijd rond en de vraag is of de varianten uit Groot-Brittannië, Zuid-Afrika en Brazilië nog meer roet in het wielereten zullen gooien. Heel wat koersen zijn inmiddels uitgesteld of afgelast, maar voorlopig gaan de grote wielerwedstrijden nog gewoon door. Wat zijn de kopmannen van Deceuninck-Quick-Step eigenlijk van plan? We beginnen met wereldkampioen Julian Alaphilippe, die zijn seizoen aanvangt in eigen land.

De Franse springveer hoopt allereerst te schitteren in de Tour de La Provence. “Mijn verwachtingen? Je weet nooit of je 100% bent als je aan het seizoen begint. Het parcours ligt me wel, dus het was een goede optie. Mijn doel voor de wedstrijd? Ik weet het niet. Ik moet mijn vorm weer opbouwen naar het grote blok wedstrijden dat daarna volgt.” Zijn eerste blok met wedstrijden loopt door tot aan Luik-Bastenaken-Luik.

Een noviteit: Alaphilippe zal voor het eerst aan de start staan van Omloop Het Nieuwsblad. Verder is de Fransman er nog niet helemaal uit, al is duidelijk dat hij de Tour de France en de Olympische Spelen met rood heeft omcirkeld in zijn agenda. Mocht Alaphilippe zijn opwachting maken in de overige Vlaamse klassiekers, dan kan Deceuninck-Quick-Step rekenen op een sterk blok met ook nog Yves Lampaert, Zdeněk Štybar, Kasper Asgreen, Tim Declercq, Jannik Steimle en Florian Sénéchal.

Genoeg renners die kunnen schitteren in de Vlaamse wedstrijden, zoveel is zeker, maar ook in de Ardennenklassiekers kan de formatie voldoende toppers uitspelen. Alaphilippe is de grote blikvanger en kan ook tegelijkertijd als bliksemafleider dienen voor renners als Andrea Bagioli, Fausto Masnada en misschien ook wel João Almeida. “Alaphilippe is de kopman, maar als hij zich slecht voelt zijn er ook kansen voor anderen”, aldus Bagioli.

Na de Vlaamse en Ardense klassiekers is het tijd voor de eerste ronde van drie weken: de Giro d’Italia. Remco Evenepoel zal in Italië zijn vuurdoop beleven als groteronderenner, al is het nog geen uitgemaakte zaak dat hij straks fysiek klaar is voor La Corsa Rosa. De 21-jarige rondehoop uit België kent namelijk een terugslag in zijn revalidatie van een schaambeenbreuk en moet de fiets enkele weken in de schuur laten staan.

“Het is nog altijd plan-A”, doelt hij op de Giro d’Italia. “Maar in het slechtste geval schakelen we over op plan-B. Olympische Spelen, Vuelta, WK, Ronde van Lombardije… Er zijn nog genoeg andere doelen dit seizoen.” Teambaas Lefevere over de Giro-kansen van Evenepoel. “Als het op een gegeven moment goed is met de blessure, moeten we zien of we het risico nemen om hem naar de Giro te sturen. Als het moet, dan rijdt hij niet. We gaan niet nog eens dezelfde fout maken.”

In de Tour de France mikt de ploeg op dagsucces met Sam Bennett (die zich verder ook richt op Milaan-San Remo) en Alaphilippe. In de Vuelta a España mag Almeida bewijzen dat zijn optreden in de voorbije Giro geen uitschieter was. En wat met Fabio Jakobsen? “Het gaat langzaam, maar ik voel me steeds meer opnieuw een profrenner. Een of twee maanden na mijn operatie in februari zou ik weer kunnen koersen, bij eventuele complicaties zal het iets langer duren.”

Selectie Deceuninck-Quick-Step 2021

Julian Alaphilippe (11/06/1992)

João Almeida (05/08/1998)

Shane Archbold (02/02/1989)

Kasper Asgreen (08/02/1995)

Andrea Bagioli (23/03/1999)

Davide Ballerini (21/09/1994)

Sam Bennett (16/10/1990)

Mattia Cattaneo (25/10/1990)

Rémi Cavagna (10/08/1995)

Mark Cavendish (21/05/1985)

Josef Černý (11/05/1993)

Tim Declercq (21/03/1989)

Dries Devenyns (22/07/1983)

Remco Evenepoel (25/01/2000)

Ian Garrison (14/04/1998)

Álvaro José Hodeg (16/09/1996)

Mikkel Frølich Honoré (21/01/1997)

Fabio Jakobsen (31/08/1996)

Iljo Keisse (21/12/1982)

James Knox (04/11/1995)

Yves Lampaert (10/04/1991)

Fausto Masnada (06/11/1993)

Michael Mørkøv (30/04/1985)

Florian Sénéchal (10/07/1993)

Pieter Serry (21/11/1988)

Stijn Steels (21/08/1989)

Jannik Steimle (04/04/1996)

Zdeněk Štybar (11/12/1985)

Bert Van Lerberghe (29/09/1992)

Mauri Vansevenant (01/06/1999)

Totaal: 30 renners