Remco Evenepoel mag nog enkele weken niet trainen

Update

Remco Evenepoel mag van de doktoren nog altijd niet fietsen. De talentvolle coureur van Deceuninck-Quick-Step onderging een MRI-scan die aantoonde dat de schaambeenbreuk uit de Ronde van Lombardije nog altijd niet volledig is hersteld. Ploegbaas Patrick Lefevere bevestigt dat aan Sporza.

De bloedwaarden van Evenepoel zijn wel goed, kwam uit de medische scan naar voren, evenals het herstel van zijn lichaam. En dus kan hij goed revalideren, maar de breuk die hij in augustus van het vorige jaar opliep lijkt nog altijd niet volledig dichtgegroeid. Daardoor mag de 20-jarige klassementsrenner nog altijd niet op de fiets trainen.

Het plan van Evenepoel was om deze week weer rustig de training te hervatten, maar daar wordt nu een stokje voor gestoken om de breuk volledig te laten genezen. Het is daardoor nog altijd onduidelijk wanneer hij zijn eerste wedstrijdkilometers kan maken in het peloton.

Op het trainingskamp van Deceuninck-Quick-Step in Altea zal Evenepoel verder revalideren en met de ploeg bespreken wat het plan is richting zijn comeback op de fiets en in het peloton.

Focus op de Giro

“Als ik één ding heb geleerd, is het dat deze blessures zeer delicaat zijn voor een wielrenner. Zijn carrière in gevaar kunnen brengen, zelfs. Dus moet ik mezelf nu aanpassen en de tijd geven om volledig te genezen. Duurt het een dag langer dan ik zelf zou willen? Dan is het maar zo. Het zal geen verschil maken”, zei Evenepoel afgelopen weekend in een interview met HLN.

“Plan-A is en blijft het opzet”, doelt hij op de Giro d’Italia. “Maar in het slechtste geval schakelen we over op plan-B. Olympische Spelen, Vuelta, WK, Ronde van Lombardije… Er zijn nog andere doelen genoeg dit seizoen.”

Update 19.30 uur – Lefevere over blessure Evenepoel

“We gaan niet nog eens dezelfde fout maken”, vertelt Patrick Lefevere in het radioprogramma De Tribune van Sporza. Evenepoel moet het nog drie weken zonder fiets doen. “Dan kijken of we risico nemen voor de Giro.”

“Schijnbaar is de aangroei van het bot toch niet zo snel gegaan als iedereen dacht. Hij had pijn, maar hij heeft dat niet gezegd. Hij dacht dat het een deel van de revalidatie was”, aldus Lefevere. “We hoopten dat hij vanaf morgen weer zou fietsen, maar we nemen geen enkel risico. Waarschijnlijk blijft hij dus nog eens drie weken van de fiets. Dan komen we uit bij 8 februari, exact drie maanden voor de start van de Giro.”

“Als het dan goed is, moeten we zien of we het risico nemen om hem naar de Giro te sturen. Als het moet, dan rijdt hij niet. We gaan niet nog eens dezelfde fout maken”, tekent Sporza op uit de mond van de ploegbaas.