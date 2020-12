Andrea Bagioli: “Ik ben meer geschikt voor de heuvelklassiekers”

Andrea Bagioli kan terugkijken op een zeer geslaagd debuutseizoen bij Deceuninck-Quick-Step. De 21-jarige Italiaan won in de Tour de l’Ain en de Settimana Internazionale Coppi e Bartali een rit, en reed ook zijn eerste grote ronde. Hoewel hij bergop goed mee kan, weet Bagioli dat hij nog geen klassementsrenner wil worden. “Ik voel dat ik meer geschikt ben voor de klassiekers”, zegt hij tegen Bici.pro.

Bagioli merkte laat in het seizoen, tijdens de Vuelta a España, dat hij nog veel te winnen heeft. “Ik moet zeker mijn tijdrit verbeteren. Daar heb ik de afgelopen jaren weinig aan gedaan, maar ik ben er al wel aan begonnen. En ik kan nog verbeteren op de lange beklimmingen. De klimmen van vijf of zes kilometer kan ik goed doen, maar met de langere heb ik nog steeds moeite.”

Daardoor weet de jonge Italiaan ook waar zijn voorkeur ligt. “Bij wedstrijden als Luik, de Waalse Pijl en de Amstel Gold Race”, zegt hij. “Ik denk dat ik in 2021 nog geen klassementen wil gaan rijden, misschien later. Ik voel dat ik meer geschikt ben voor de klassiekers. Volgend jaar wil ik die winnen met Julian Alaphilippe. Hij is de kopman, maar als hij zich slecht voelt zijn er ook kansen voor anderen. Alleen, hij is de beste ter wereld in die koersen. Het is goed als ik hem dan kan helpen.”

‘Alaphilippe voelde geen druk’

Bagioli was afgelopen najaar onder de indruk van de wereldkampioen. “Ik heb twee weken met hem gereden in België en heb geprobeerd goed te kijken naar wat hij deed. Een paar dagen daarvoor had hij het WK gewonnen, maar hij voelde geen druk. Als je dat wel hebt, moet je dat terugbetalen in de koers, maar hij was zonder zorgen en lachte veel. Dat vond ik leuk om te zien.”

Welke grote ronde hij gaat rijden, weet Bagioli nog niet. “Laten we het erop houden dat de Ardennenklassiekers mijn eerste doel van het seizoen zijn. Ondanks mijn leeftijd vind ik het moeilijk om mezelf met Tadej Pogačar of Jai Hindley te vergelijken. Ik denk dat renners als Tadej maar zelden geboren worden. Voorlopig focus ik mij op eendagswedstrijden of korte rittenkoersen. Voor grote rondes moet ik nog te veel doen”, zegt hij.