Sam Bennett: “Ik wil dit jaar eindelijk eens presteren in Milaan-San Remo”

Sam Bennett boekte vorig jaar de nodige successen in het tenue van Deceuninck-Quick-Step en de Ierse sprinter hoopt de komende seizoenen nog verder te oogsten. Dit jaar staat Milaan-San Remo bijvoorbeeld hoog op het verlanglijstje, zo laat hij weten in een uitgebreid interview met Cyclingnews.

De inmiddels 30-jarige Bennett, die toch te boek staat als een sterke sprinter, wist nog nooit te schitteren in de Italiaanse klassieker. “Ik ben er nog nooit in geslaagd om in topvorm aan de start van Milaan-San Remo te verschijnen. Ik hoop er dit jaar voor het eerst te presteren, dat zou echt geweldig zijn.”

“Ik weet dat ik in topvorm over de Poggio kan geraken. Ik ben wellicht niet in staat om met andere renners de forcing te voeren, maar ik moet toch zeker in staat zijn om in het peloton te postvatten.” Bennett hoopt dit jaar ook weer te schitteren in de Tour de France, al ligt de lat wel erg hoog na twee sprintzeges in 2020.

Tour de France

Bennett, die vorig jaar ook het puntenklassement wist te winnen, denkt niet meteen aan een tweede opeenvolgende groene trui. “Ik ga zeker op jacht naar etappezeges, aangezien we dit jaar nog meer sprintkansen krijgen voorgeschoteld. Over een eventuele nieuwe groene trui zullen we later in de ronde pas beslissen.”

“Het ligt er ook een beetje aan wat de ploeg voor ogen heeft, aangezien het een enorme uitdaging is om de groene trui te winnen. Als je vecht voor de groene trui, is het ook een tikkeltje moeilijker om etappes te winnen.”