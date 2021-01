Fabio Jakobsen: “Het gaat langzaam, maar ik voel me steeds meer profrenner”

Fabio Jakobsen voelt zich steeds meer opnieuw een profrenner nu hij weer met zijn ploeggenoten bij Deceuninck-Quick-Step kan fietsen. Dat vertelde hij tijdens een online persmoment van het team.

“Op dit moment zit ik weer op de fiets. Ik fiets weer met mijn ploeggenoten. Niet de hele tijd, want soms neem ik nog een afslag eerder naar het hotel”, zei Jakobsen. “Het gaat langzaam, maar ik voel me steeds meer opnieuw een profrenner. De hele ploeg heeft me tijdens het hele proces enorm gesteund. Dat is een enorme motivatie.”

De Nederlandse renner werd gevraagd hoe het nu met hem gaat. “Vergeleken met 4 augustus niet zo goed, vergeleken met 6 augustus (de dag van zijn huiveringwekkende ongeluk in de Ronde van Polen, red.) erg goed. In februari moet ik weer onder het mes, dan gaan we zien hoe het gaat. Een of twee maanden later zou ik dan weer kunnen koersen, bij eventuele complicaties zal het iets langer duren.”

Dat hij zich weer bij de ploeg kon voegen, noemt hij ‘geweldig’. “De val was een van de slechtste ervaringen in mijn leven, net als de weken daarna. Om hier nu bij de ploeg te zijn, maakt me erg blij. Deze ploeg is als een familie. We nemen de tijd voor elkaar, we kijken naar elkaar om, en je zou kunnen zeggen dat we zelfs van elkaar houden.”

‘Hetzelfde niveau’

Zdeněk Štybar vindt het fantastisch om te zien waar Jakobsen momenteel staat. “Niemand had gedacht dat hij nu al op dit niveau zou staan”, vertelde de ploeggenoot van de Nederlandse sprinter. “Ik wil hem natuurlijk geen enkele druk opleggen, maar ik – en eigenlijk iedereen – gelooft dat hij weer op hetzelfde niveau als voorheen kan komen.”