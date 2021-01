Julian Alaphilippe sukkelt nog met zijn hand: “Sprinten lukt nog niet”

Julian Alaphilippe heeft nog altijd last van zijn hand, die hij bezeerde bij zijn valpartij in de Ronde van Vlaanderen. Dat zei hij tijdens de online ploegvoorstelling van Deceuninck-Quick-Step.

Alaphilippe moest de Ronde van Vlaanderen vroegtijdig verlaten na een botsing met een motor, waardoor hij ten val kwam. Nader onderzoek bracht twee gebroken middenhandsbeentjes in zijn rechterhand aan het licht. “Het gaat beter dan tijdens het afgelopen trainingskamp, maar het is nog altijd niet perfect. Sprinten lukt nog niet”, zei de wereldkampioen. “Maar ik ga ervan uit dat ik op tijd hersteld ben voor de voorjaarsklassiekers.”

De Franse allrounder begint het nieuwe seizoen met de Tour de La Provence. “Je weet nooit of je 100% bent als je aan het seizoen begint. Ik vind het leuk dat ik in Frankrijk in de regenboogtrui mijn seizoen kan aftrappen. Het parcours ligt me wel, dus het was een goede optie. Mijn doel voor de wedstrijd? Ik weet het niet. Ik moet mijn vorm weer opbouwen naar het grote blok wedstrijden dat daarna volgt.”

Zijn eerste blok wedstrijden loopt door tot aan Luik-Bastenaken-Luik. Ook gaat hij in Omloop Het Nieuwsblad van start. Hoe zijn programma in het voorjaar er exact uitziet, is nog niet bekend. Zo bestaat er nog twijfel over Tirreno-Adriatico; dat is afhankelijk van het parcours. Ook over de Vlaamse klassiekers wist hij nog niets te zeggen. Later in het jaar zijn de Tour de France en de Olympische Spelen van Tokio een doel.