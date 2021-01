João Almeida: “De focus ligt dit jaar op de Vuelta a España”

João Almeida deed vorig jaar lange tijd mee om de eindzege in de Giro d’Italia. De Portugese allrounder eindigde uiteindelijk als vierde in het eindklassement. Dit jaar mag hij in de Vuelta laten zien dat er een betrouwbare ronderenner in hem schuilt.

Volgens het Portugese Record zal Almeida als kopman worden uitgespeeld in de Vuelta a España. “De focus ligt nu op de Vuelta”, zo liet Almeida zelf weten op een online persconferentie van zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step. “Ik heb geweldig gepresteerd in de Giro, maar dat ligt alweer achter ons.”

“Er zal nu meer druk zijn en ik verwacht ook meer van mezelf.” Almeida was vorig jaar een van de uitblinkers bij Deceuninck-Quick-Step. De Portugees maakte vooral indruk in de voorbije Giro d’Italia. De 22-jarige renner droeg ruim twee weken de roze trui en werd vierde in het eindklassement.

Almeida werd in 2020 ook nog tweede in de Giro dell’Emilia, derde in de Ronde van Burgos, derde in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en reed ook naar top 10-noteringen in de Tour de l’Ain en Volta ao Algarve. Het is nog gissen naar zijn volledige wegprogramma voor 2021.