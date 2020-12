Mark Cavendish keert terug bij Deceuninck-Quick Step

Mark Cavendish koerst komend seizoen voor Deceuninck-Quick Step. Voor de Brit, die na een jaar Bahrain-McLaren alweer verlaat, betekent dit een terugkeer op het oude nest, want vanaf 2013 reed hij al meerdere jaren voor de ploeg van Patrick Lefevere.

“Ik heb er geen woorden voor om uit te drukken hoe blij ik ben om naar Deceuninck-Quick Step te komen. Ik heb mijn liefde voor mijn tijd bij deze ploeg nooit weggestoken en het voelt echt als thuiskomen. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan met die ongelooflijke groep renners en weer samen te werken met de stafleden, van wie de meeste er al bij waren in mijn eerste periode en die deel uitmaakten van een van de meest succesvolle periodes ooit”, aldus Cavendish.

“Zelfs in dit extreem moeilijke en verstoorde seizoen heeft de ploeg laten zien hoe sterk en hecht ze is”, ging de Brit, die in zijn carrière dertig Touretappes won, verder. “Ik hoop daar ook aan te kunnen bijdragen. Ik kan niet wachten om terug te keren in de Wolfpack.”

Panache

Teammanager Patrick Lefevere is blij om de wegwereldkampioen van Kopenhagen (2011) terug in zijn ploeg Deceuninck-Quick Step te hebben. Hij laat weten: “We delen veel mooie herinneringen en hebben samen een historie, die ver teruggaat. In zijn drie jaar bij de ploeg bezorgde hij de ploeg niet alleen tientallen overwinningen, maar liet hij panache zien en toonde hij wat voor een ongelooflijk toegewijde teamplayer hij is.”

“We zijn blij dat hij terugkeert in onze familie, want hij is een echte leider en brengt een schat aan ervaring mee die hij kan delen met onze jonge renners. Tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat hij nog steeds iets te bieden heeft voor de ploeg”, aldus Lefevere.

Dit bericht wordt aangevuld.