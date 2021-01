Bob Jungels: “Voel me meer een leider bij AG2R Citroën”

Bob Jungels richt zijn pijlen in 2021 voornamelijk op de Ardennenklassiekers en rittenkoersen van een week. Dat heeft hij laten weten aan Le Dauphiné. Bij zijn nieuwe ploeg AG2R Citroën is de 28-jarige uit op sportieve revanche na het voor hem teleurstellende afgelopen wielerjaar.

2020 was een verloren jaar voor de veelvoudig Luxemburgse kampioen. Bij zijn nieuwe ploeg hoopt Jungels weer terug te keren op zijn oude niveau. “Ik zocht naar een kans om kopman te worden in bepaalde wedstrijden. Vincent Lavenu gaf me die kans en ik ben heel blij met deze rol.”

“Er zijn hier minder renners met dezelfde doelen als ik”, vergelijkt hij zijn huidige ploeg met Deceuninck-Quick Step. “Daarnaast zijn er niet zoveel renners die hebben gewonnen wat ik heb gewonnen. Ik voel me dan ook meer een leider bij AG2R Citroën. Het is nu aan mij om deze status eer aan te doen.”

De concurrentie in eigen ploeg komt vooral van Benoît Cosnefroy. “Het was echt indrukwekkend wat hij vorig jaar in de Tour en de Waalse Pijl liet zien. Hij heeft een geweldige toekomst in het verschiet. Het is mooi om zulke renners in de ploeg te hebben.”

Geen klassement in grote ronde

Jungels zegt in het gesprek met de Franse krant dat hij mikt op succes in de Ardennenklassiekers en rittenkoersen van een week. De voormalig winnaar van Luik-Bastenaken-Luik geeft daarnaast aan dat hij niet voor een klassement in een grote ronde zal gaan en dat hij de kasseienklassiekers normaliter ook niet zal rijden. Wel zal hij de Tour betwisten in functie van de Olympische Spelen.

“Ik ben niet een van de allerbeste klimmers in het peloton en om een grote ronde te winnen moet je dat wel zijn. In de Tour richt ik me voorlopig alleen op etappezeges, al droom ik stiekem van de gele trui in de eerste week”, besluit Jungels.